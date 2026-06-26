Orkun Kökçü: Söylenecek çok şey var zamanı değil! Hak etmedik

A Milli Takım, elendiği Dünya Kupası'nda grubundaki son maçta ABD'yi 3-2 yenerek teselli buldu.

Maçta millilerimizin 1 golünü atan Orkun Kökçü, açıklamalarda bulundu.

Orkun, şunları söyledi:

"Bu maçta galibiyet almak önemliydi. Onurumuz ve şerefimiz vardı. Onu kurtardık. Artık herkesin özeleştiri yapması gerekiyor. Çok şey söylenebilir de şimdi zamanı değim. Ülkemizi az da olsa sevindirebildiysek ne mutlu. Bunu hak etmedik. Ülkemiz de biz de hak etmedik. Bu da sonuçta deneyim oldu. İnşallah bundan sonraki dünya kupalarına hep katılırız."

SALİH: MECBURDUK

Salih Özcan ise şu ifadeleri kullandı:

"Son maçımızda yüzümüzü göstermek istedik. Kendimize güveniyoruz, bu takım hak ediyor. Grupta iki maçı kaybettik. Ama bu maç kendimize güvendik. Kazandık ve böyle dönüyoruz. Çok üzgündük, ilk elenen takımlardan olduk. Bu galibiyete mecburduk."