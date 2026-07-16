Önümüze gelene yenildik ne yazık ki veda ettik!

İtalya'da düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'na umutla katıldık. Ama önümüze gelene yenildik ve ne yazık ki veda ettik.

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, ilk maçını Finlandiya ile yaptı. Rakibiyle başa baş oynadı ama 3-2 kaybekten kurtulamadı.

İkinci rakibimiz Yunanistan oldu. Bu sefer de 3-1'lik skorla kaybeden taraftık.

Ardından Polonya'ya da aynı şekilde 3-1 mağlup olduk.

TEK GALİBİYETİMİZİ İZLANDA'DAN ALDIK

Şampiyonada tek galibiyetimizi İzlanda'dan aldık. 3-0'lık galibiyetle tekrar umutlandık.

Ancak sonraki maçta Slovenya karşısında yine hayal kırıklığı yaşadık. Maçı 3-1 kaybsettik.

Sırbistan maçında da kaderimiz değişmedi. Yine Sırbistan kazanan taraftı, karşılaşma 3-1 tamamlandı.

Ve dün akşam... İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gruptaki yedinci ve son maçında İtalya'ya 3-1 (26-24, 25-17, 14-25, 25-21) mağlup oldu.

Milli Takımımız, grupta ilk ikiye girme şansını kaybederek Avrupa Şampiyonası'na veda etti.