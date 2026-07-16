Aferin çocuklar: Çeyrek finaldeyiz
FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya'yı yendik, çeyrek finale yükseldik.
FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımımız, son 16 turu maçında karşılaştığı Litvanya'yı 67-61 mağlup etti. Aferin çocuklar, çeyrek finaldeyiz.
Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Yağız Aksu, Kaan Onat, Ege Akçay, Yavuz Selim Kara ve Salih Altuntaş beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-16, ilk yarısını 37-34, üçüncü çeyreği Millilerimiz 55-40 önde noktaladı.
Millilerimiz, çeyrek finalde 16 Temmuz Perşembe günü Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
ÖNCEKİ MAÇLAR
Millilerimiz şampiyonaya kötü başlamış, ilk maçında Fransa'ya 79-57 mağlup olmuştu.
Daha sonra toparlanan gençlerimiz, ikinci karşılaşmada Almanya karşısına çıktı ve rakibini 83-76 yenmeyi başardı.
Ardından 3. maçında İtalya ile karşı karşıya gelen millilerimiz, bu karşılaşmadan ise 71-67 mağlup ayrıldı.
Kritik maçta ise Livtanya'yı 67-61 yenen 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımımız çeyrek finale yükseldi.