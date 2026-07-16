FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımımız, son 16 turu maçında karşılaştığı Litvanya'yı 67-61 mağlup etti. Aferin çocuklar, çeyrek finaldeyiz.

Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Yağız Aksu, Kaan Onat, Ege Akçay, Yavuz Selim Kara ve Salih Altuntaş beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-16, ilk yarısını 37-34, üçüncü çeyreği Millilerimiz 55-40 önde noktaladı.

Millilerimiz, çeyrek finalde 16 Temmuz Perşembe günü Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

ÖNCEKİ MAÇLAR

Millilerimiz şampiyonaya kötü başlamış, ilk maçında Fransa'ya 79-57 mağlup olmuştu.

Daha sonra toparlanan gençlerimiz, ikinci karşılaşmada Almanya karşısına çıktı ve rakibini 83-76 yenmeyi başardı.

Ardından 3. maçında İtalya ile karşı karşıya gelen millilerimiz, bu karşılaşmadan ise 71-67 mağlup ayrıldı.

Kritik maçta ise Livtanya'yı 67-61 yenen 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımımız çeyrek finale yükseldi.