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Milliler harika başladı: Sırbistan'ı evinde yıktık

Filenin Efeleri, Milletler Ligi üçüncü hafta ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milliler harika başladı: Sırbistan'ı evinde yıktık

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

EV SAHİBİNİ DEVİRDİK

Belgrad'da oynanan mücadelede Filenin Efeleri rakibini 3-0 ( 23-25, 19-25, 18-25) mağlup etmeyi başardı.

Millilerimiz, VNL'deki 6. galibiyetini alırken, Sırbistan 5. mağlubiyetini yaşadı.

Milliler harika başladı: Sırbistan'ı evinde yıktık - Resim : 1

SIRADAKİ RAKİP UKRAYNA

Ay-yıldızlılar, üçüncü etaptaki ikinci maçında 17 Temmuz Cuma günü TSİ 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.

DETAYLAR

Salon: Belgrad

Hakemler: Charles Andrew Robb (Kanada), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

Sırbistan: Stefanovic, Marinovic, Batak, Nedeljkovic, Kulpinac, Masulovic (Negic, Kujundzic, Peric, Ristic)

Türkiye: Murat Yenipazar, Ahmet Tümer, Efe Bayram, Adis Lagumdzija, Mert Matic, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Ertuğrul Gazi Metin, Cafer Kirkit, Hilmi Şahin)

Setler: 23-25, 19-25, 18-25

Süre: 90 dakika

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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