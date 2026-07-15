Milliler harika başladı: Sırbistan'ı evinde yıktık
Filenin Efeleri, Milletler Ligi üçüncü hafta ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
EV SAHİBİNİ DEVİRDİK
Belgrad'da oynanan mücadelede Filenin Efeleri rakibini 3-0 ( 23-25, 19-25, 18-25) mağlup etmeyi başardı.
Millilerimiz, VNL'deki 6. galibiyetini alırken, Sırbistan 5. mağlubiyetini yaşadı.
SIRADAKİ RAKİP UKRAYNA
Ay-yıldızlılar, üçüncü etaptaki ikinci maçında 17 Temmuz Cuma günü TSİ 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.
DETAYLAR
Salon: Belgrad
Hakemler: Charles Andrew Robb (Kanada), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)
Sırbistan: Stefanovic, Marinovic, Batak, Nedeljkovic, Kulpinac, Masulovic (Negic, Kujundzic, Peric, Ristic)
Türkiye: Murat Yenipazar, Ahmet Tümer, Efe Bayram, Adis Lagumdzija, Mert Matic, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Ertuğrul Gazi Metin, Cafer Kirkit, Hilmi Şahin)
Setler: 23-25, 19-25, 18-25
Süre: 90 dakika