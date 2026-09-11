Okan Buruk'un nasıl tuzağa düştüğünü açıkladı

BTV yorumcusu Evren Turhan, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili açıklamalarda bulundu.

''SEN BURADA TUZAĞA DÜŞTÜN''

Okan Buruk hatalı oyun tercihleri yaptığı belirten Turhan, "Aslında ilk yarıda bu maçı koparmak lazımdı. Okan Buruk'un geçiş oyunu oynaması gerekirdi. Şampiyonlar Ligi'nde kontrollü oynamak şart. Sporting bilerek bekledi.

Madem baskılı oynayacaksın ilk yarıda işi bitireceksin 2-0'a getir, Leao'yu oynat en kötü maç 2-2 biter. Ama sen burada tuzağa düştün. Hakem resmen doğradı çok kötüydü ama oyuncu değişiklikleri de yerinde değildi." dedi.

''ÇOK YAZIK OLDU''

Konuşmasını sürdüren Turhan, "Nhaga ve İlkay 10 dakika giriyor hiç fayda yok. Yunus Akgün bal yapmayan arı koşuyor ama hiçbir şey yok. Barış Alper varlık üretemiyor. Kaleci Uğurcan Çakır sürekli arkadaşlarını bekletiyor herkes top atmasını bekliyor ama isabet yok. Belki de Deniz Gül maç başında denenebilirdi. Batrakov ise cılız kaldı. Risk almaktan korktu. Bu Lizbon asla Galatasaray'ın kalitesinde bir takım değil. Çok yazık oldu." ifadelerini kullandı.