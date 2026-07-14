Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan tecrübeli teknik adam, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve geleceği merak edilen Mauro Icardi hakkında da konuştu.

''2 AYDIR BİR GELİŞME OLMADI''

Okan Buruk açıklamasında, ''Yabancı kuralının değişmesiyle birlikte yeni bir planlamaya ihtiyaç oldu. Nereye hangi yaş kontenjanında oyuncu alacağız nereye Türk oyuncu alacağız bunu düşünmek gerekiyor.

Icardi'nin kalıp kalmayacağı durumu uzun bir süre oldu. Yaklaşık 2 aydır bir gelişme olmadı. Icardi için menajerine bir teklif sunuldu ama onunla ilgili herhangi bir şey olmadı. Transferde yavaş hareket etme sebeplerimizden biri de bu. Ancak tabii ki görüşme halinde olduğumuz çok sayıda oyuncu var.

Noa Lang, Asprilla ve Sacha Boey kiralık oldukları için ayrıldı. Bizim için komplike bir transfer dönemi oluyor. Çok aşırı oyuncu değiştirmiyoruz rakiplerimize göre. Eksik bölgeleri güçlendirmek bizim için çok önemli olacak.

Elimizde iyi bir kadro var. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı da oynayan bir takım var. Burayı da geliştirmek, oyuncuları yarıştırmak gerekiyor. Rekabeti yakalamak gerekiyor. Çok fazla maç oynadığımız için, kadro genişliği çok önemli olacak." dedi.

''DEVAM ETMESİNİ İSTEDİĞİMİZ ANLAMINI TAŞIYOR''

Konuşmasını sürdüren Okan Buruk, "Icardi'ye yaptığımız teklif burada devam etmesini istediğimiz anlamını taşıyor. Süre geçtikçe bizim için daha zor bir süreç oluyor. Antrenmanlar başladı, yavaş yavaş durumun netleşmesi gerekiyor. Bu süreç nasıl olacak, nasıl devam edecek buna da bakmak gerekiyor" sözlerini sarf etti.