Son dakika | Beşiktaş Trossard'ı resmen açıkladı

Beşiktaş Leandro Trossard transferini resmen açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Arsenal'in Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na (KAP) bildirdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır.'' ifadeleri yer aldı.

BU AKŞAM GELMESİ BEKLENİYOR

31 yaşındaki yıldız oyuncunun bu akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

TROSSARD'IN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Belçika'nın Genk takımında başlayan Trossard, kiralık olarak Lommel United, Westerlo ve OH Leuven formalarını giydikten sonra Genk'e dönerek takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Buradaki başarılı performansının ardından 2019 yılında Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'a transfer oldu.

İngiltere'de geçirdiği başarılı yılların ardından Ocak 2023'te Arsenal'e imza atan Belçikalı yıldız, Mikel Arteta'nın sisteminde kritik bir rol üstlendi. Gerek ilk 11'de gerekse sonradan oyuna girerek yaptığı katkılarla dikkat çeken Trossard, attığı goller ve yaptığı asistlerle Londra ekibinin önemli hücum silahlarından biri oldu. Ayrıca Belçika Milli Takımı'nın da uzun yıllardır değişmez oyuncuları arasında yer alıyor.