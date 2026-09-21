Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Okan Buruk'tan istifa açıklaması

Okan Buruk'tan istifa açıklaması

Galatasaray'da büyük tepki gören teknik direktör Okan Buruk'tan istifa açıklaması geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Okan Buruk'tan istifa açıklaması

Galatasaray'da 4 - 0'lık Trabzonspor maçı sonrası eleştiri yağmuruna tutulan ve bazı taraftarlarca görevi bırakması istenen teknik direktör Okan Buruk'tan istifa açıklaması geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk krizi çıktıGalatasaray'da Okan Buruk krizi çıktı

Buruk, sezon başındaki hazırlık maçlarından bu yana takımın oynadığı futbol nedeniyle sık sık gündeme geliyordu.
Son olarak sarı kırmızılı takımın Trabzonspor deplasmanında hezimete uğramasından sonra taraftarların büyük bölümü tarafından istifaya davet edildi.

OKAN BURUK: NE İSTİFASI!

Buruk'un eleştirildiği bir başka konu da hakemlere yönelik tutumları. Buruk, bu nedenle 2 kez kırmızı kart gördü.
Sarı kırmızılı takımın hocası, Trabzonspor maçında da kırmızı kart görerek, tribüne çıktı. Tepkileri bu da artırdı. Hatta Gamatasaray'daki bazı yöneticilerin Okan Buruk'tan şikayetçi oldukları da ileri sürüldü.
Buruk'un Trabzonspor maçının 72. dakikasında gördüğü kırmızı karttan sonra istifa sorusuyla karşı karşıya kaldığı iddia edildi.
Akşam'daki habere göre Okan Buruk'a maçtan sonra soyunma odası koridorlarında yürürken, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Okan Buruk'un bu soruya "Ne istifası! Sadece bir maç kaybettik, lideriz" cevabını verdiği öğrenildi.
Buruk'un istifayı düşünmediği, milli takım arasından sonra ise sahaya süreceği 11'de bazı değişiklikler yapmayı planladığı bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Okan Buruk Galatasaray Trabzonspor
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro