Galatasaray'da 4 - 0'lık Trabzonspor maçı sonrası eleştiri yağmuruna tutulan ve bazı taraftarlarca görevi bırakması istenen teknik direktör Okan Buruk'tan istifa açıklaması geldi.

Buruk, sezon başındaki hazırlık maçlarından bu yana takımın oynadığı futbol nedeniyle sık sık gündeme geliyordu.

Son olarak sarı kırmızılı takımın Trabzonspor deplasmanında hezimete uğramasından sonra taraftarların büyük bölümü tarafından istifaya davet edildi.

OKAN BURUK: NE İSTİFASI!

Buruk'un eleştirildiği bir başka konu da hakemlere yönelik tutumları. Buruk, bu nedenle 2 kez kırmızı kart gördü.

Sarı kırmızılı takımın hocası, Trabzonspor maçında da kırmızı kart görerek, tribüne çıktı. Tepkileri bu da artırdı. Hatta Gamatasaray'daki bazı yöneticilerin Okan Buruk'tan şikayetçi oldukları da ileri sürüldü.

Buruk'un Trabzonspor maçının 72. dakikasında gördüğü kırmızı karttan sonra istifa sorusuyla karşı karşıya kaldığı iddia edildi.

Akşam'daki habere göre Okan Buruk'a maçtan sonra soyunma odası koridorlarında yürürken, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Okan Buruk'un bu soruya "Ne istifası! Sadece bir maç kaybettik, lideriz" cevabını verdiği öğrenildi.

Buruk'un istifayı düşünmediği, milli takım arasından sonra ise sahaya süreceği 11'de bazı değişiklikler yapmayı planladığı bildirildi.