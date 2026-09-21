Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Papara Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, 72. dakikada kırmızı kart gördü. Maç bitmeden yayıncı kuruluşa konuşan Deneyimli teknik adam karara anlam veremediğini ifade etti.

TARAFTARLAR İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Liderlik koltuğunu kaybeden Galatasaray milli araya Amedspor'un arkasında 2. sırada girdi. Oynanan kötü oyun ve farklı mağlubiyet sonrası fatura Okan Buruk'a kesildi.

Hem Galatasaray yönetimi hem de taraftarlar, Okan Buruk'a sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medyadan paylaşım yapan on binlerce taraftar, Okan Buruk'u istifaya çağırdı.

MİLLİ ARANIN ARDINDAN İLK RAKİP KASIMPAŞA

Sarı-kırmızılılar milli aranın ardından sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Daha sonrasında ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek.