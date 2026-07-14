Okan Buruk'tan al transfer haberini : Görüştükleri oyuncuları açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Transferlerle ilgili de konuşan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Her senenin başka hikayesi var. Her yıl başka bir senaryo yaşıyorsunuz. Başka bir rakibiniz oluyor, başka futbolcular oluyor. Değişimler oluyor. Her sene de bir hedef koyduk aslında. Bu seneki hedefimiz de çok net. En zoru hangisi derseniz son sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte gerçekten hem ligde şampiyon olmak, bütün ligi önde götürmek bu anlamda en zoru buydu.

Icardi’nin menajeriyle başkanımız görüştü. Bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Oradaki yavaş hareket etme nedenlerimizden birisi bu. Görüştüğümüz, iletişimde olduğumuz, istediğimiz, belirlediğimiz çok oyuncu var. Opsiyonları var hepsinin. Öncelik hücum hattındaki eksikliklerimiz. İki tane kiralık oyuncu gitti. Lang ve Asprilla ayrıldı. Boey kulübüne döndü. 10+4 organizasyonu yapmak biraz zorlaşıyor ama belirlediğimiz, istediğimiz oyuncular var.

Eksik bölgeleri güçlendirmek bizim için çok önemli olacak. Elimizde iyi bir kadro var. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı da oynayan bir takım var. Burayı da geliştirmek, oyuncuları yarıştırmak gerekiyor. Rekabeti yakalamak gerekiyor. Çok fazla maç oynadığımız için, kadro genişliği çok önemli olacak. Buraya gelen herkes ilk 11 oyuncu ama herkes oyuncu da yedek kalabilir.

Icardi de çok fazla maç oynadı geçen sene. Hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Bizim için çok önemli, değerli. 4 sene içerisinde inanılmaz katkı verdi. Belki 3. seneyi saymazsak, sakatlık sonrası çok fazla burada olmadı ama diğer şampiyonluklarda önemli rol oynadı. Herkesin sevdiği, değer verdiği bir oyuncu. Ondan hiçbir zaman olumsuz bir şey görmedik. Oynamadığında mutsuz oluyordu ama bundan doğal bir şey yok. Her oyuncu için çok zor. Futbolda böyle. Oyuncularımızdan hiçbir zaman saygısızlık olacak bir şey görmedim bu zamana kadar.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR AMA BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

Transferle ilgili, görüştüğümüz oyuncular var. Ne kadar erken gelirse o kadar iyi ama bazen beklemek zorunda kalıyorsunuz. İnsanların bunu da bilmesi gerekiyor. Markete gidip oyuncu almıyoruz biz hiçbir zaman ancak boşta olan bir oyuncu ikna edince oyuncuyu alıyorsunuz. Diğer tarafta süreç alıyor. Bazen beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bazen bekleyip alamıyorsunuz, bence en zoru bu. En doğrusu, en iyisi bir an önce tamamlamak. Burada bir uğraş var. Başkanımızın önemli bir isteği var. Takım üzerindeki desteği çok önemli. Transfer anlamında da, geçen sene çok önemli transferler yaptık. Bu da gösteriyor ki Galatasaray yine en iyi transferleri yapacak şekilde, inşallah hedeflerimize ulaşırız.

En iyi kadroya sahip olan takım zaten Galatasaray, biz yarış halinde değiliz. Orta saha rotasyonumuz zaten geniş, önemli olan oraya farklı tipte bir oyuncu katabilmekti. O açıdan Lesley Ugochukwu, o tipte ve yaş kuralına uyan çok beğendiğim bir oyuncu.

10+4 planını doğru bir şekilde yapmak gerekiyor. Burada birçok takım da zorlanacak. U23 kontenjanından da orta saha için alabileceğimiz en iyi oyunculardan birini aldığımızı düşünüyorum.

Genelde her şey çıkıyor. Kiminle görüşsek çıkıyor. Kimsenin duymadığı biri yok, takıma katkı sağlayacak oyuncular istiyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Dünya Kupası, transferi geciktiren unsurlardan biri. Beklemek zorunda kalabiliyorsunuz.

Enciso geniş listemizde olan oyunculardan biriydi ama şu anda bir gelişme yok. Geniş listemizde birçok oyuncu var, o da onlardan biri.

Can Uzun da Bruno Fernandes de çok önemli ve değerli oyuncular. Ben olsam ikisini de isterim.

Davinson’un bizde devam etmesini istiyorum. Davinson açısından bakıyorum ben onun yerinde olsam ‘Galatasaray’da devam ederdim’ diyorum. Burada yaşadığı atmosfer, ilgi başka yerde bulmak çok zor. Biz Davinson ile çok mutluyuz, çok seviyoruz. Bizimle sezona devam edecek.

Gabriel Sara da bizim için çok önemli. Herhangi bir teklif gelmedi. Kadroda düşündüğümüz çok önemli bir oyuncu.

Hücum hattına 3 oyuncu düşünüyoruz. Bir tane de savunma hattına düşünebiliriz. Buna ilerleyen süreçte karar vereceğiz.

Genç oyuncu almak, süre vermek ben isterim. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi’nde yarışıyorsunuz. Benim gözümde genç ya da yaşlı oyuncu yoktur. Hak ediyorsa oynar. İyi oyuncu vardır. Genç oyuncu oynadığında tabii ki daha çok mutlu oluyorsunuz ama bunu hak eden, gelip o formayı alır, oynar." (DHA)