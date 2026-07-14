Ugochukwu ne ki! Galatasaray'ın ikinci transferi de belli oldu: Büyük bonservis

Galatasaray'da transferler Lesley Ugochukwu ile başladı. Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi. Ancak Galatasaray asıl büyük transferi belli oldu ve bonservisine yüksek ödeme yapılacağı ileri sürüldü.

Gazeteci Burhan Can Terzi, Sportcell Youtube kanalında bu ismi açıkladı. Terzi, şunları söyledi:

"Geçen sezon Wilfried Singo işini öğrendiğim kaynaktan 'Geç olacak ama Bruno Fernandes olacak. Bu ihtimal sonuna kadar kovalanacak' şeklinde mesaj geldi. Lesley Ugochukwu transferiyle birlikte Galatasaray'ın merkez orta saha konusunda transferi bitirmediğini düşünüyorum. Okan Buruk, Lesley Ugochukwu'yu kaçırmak istemedi."

"BÜYÜK BONSERVİS 10 NUMARAYA"

Gazeteci Süleyman Rodop ise Ajans1905'te Galatasaray'ın transfer çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Galatasaray bu arada Jhon Duran transferinden tamamen vazgeçmiş durumda değil, buzdolabında diyebiliriz. Yoğunluk şu an Matviy Ponomarenko'da. Galatasaraylı yetkililere tek bir soru yönelttim; "Transfer dönemi bittiğinde, 'İyi ki beklemişiz. İstediğimiz transferler yapıldı.' denilecek mi?" dedim. Aldığım cevap oldukça netti; 'Kesinlikle denilecek' dediler.

Galatasaray'da Nelsson, Ahmed Kutucu, Eyüp Aydın durumu netleşti. Kendilerine kulüp bulmaları iletildi.

Mario Lemina, 7 Temmuz'dan bu yana İstanbul'da. Ancak henüz takımla idmana çıkmadı. Tesislere gelerek bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Takımla antrenman yapamamasının nedeni ise yeni sözleşmesinin henüz imzalanmamış olması. İmzanın ardından takıma katılabilecek. Okan Hoca net olarak Mario Lemina'nın kalmasını istiyor. Sözleşme de kısa sürede imzalanacaktır.

Galatasaray'da büyük bonservis 10 numaraya ayrılacak. Herkesin aklında Bruno Fernandes var."