Okan Buruk istediği cevabı verdi: Galatasaray'da kriz çözüldü

Süper Lig'de milli ara devam ederken Galatasaray da çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Trabzonspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar yeninden yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Milli aranın ardından ilk olarak Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile İlkay Gündoğan bir toplantı gerçekleştirdi.

İLKAY GÜNDOĞAN İSTEDİĞİ CEVABI ALDI

Sabah'ta yer alan habere göre; daha fazla forma şansı isteyen deneyimli futbolcu, Okan Buruk'tan istediği cevabı aldı. Buruk'un milli aradan sonra Gündoğan'a formasını geri vereceği kaydedildi.

2 MAÇTA 11 DAKİKA SAHADA KALDI

İlkay Gündoğan bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 2 maçta forma giyebildi. 35 yaşındaki futbolcu toplamda 11 dakika sahada kaldı.

SARA GÜNDOĞAN: HOCANIZA SORUN

Sara Gündoğan eşi İlkay Gündoğan'ın uzun süredir sahalardan uzak kalmasıyla ilgili olarak “Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana değil hocanıza sorun" demişti. İlkay Gündoğan yetersiz süre bulması halinde devre arasında ayrılmayı düşünüyordu.