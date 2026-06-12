Okan Buruk Hacıosmanoğlu'nu unutmadı: İsim vermeden söyleyeceğini söyledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün YouTube kanalına kazandıkları şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yetkililerin kupayı vermeye gelmemelerini unutmayan Buruk, isim vermeden söyleyeceğini söyledi.

Her sezon şampiyonluğu hedeflediklerini belirten Buruk, şampiyonluğun kendileri için normalleştiğini belirtti.

"KUPAYI KENDİ KENDİMİZE ALDIK"

Galatasaray camiasında herkesin gelip geçici olduğunu aktaran Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Dört sene önce, üst üste dört sene şampiyon olacağız desek... Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi, kötü mü, bilmiyorum. Aslolan Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısı. Hiçbirimizin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Önemli olan buraya yaptığımız hizmet. Bu sene kupayı kendi kendimize aldık ama kupayı her yerde gezdiriyoruz.

Birçok insandan çocuklarının takım değiştirdiğini duyuyorum. Galatasaray sevgisi artarak büyüyor. Bir anlamda da Türk futboluna çok önemli hizmet ediyoruz. Galatasaray, son dört senede taraftarına ve bütün taraftarlara futbolu tekrardan sevdirdi. Reytingi çok fazla artırdı. Futbol tekrardan her yaştan insana hitap etmeye başladı. Stadyum atmosferi olarak bütün dünyanın önüne geçtik. Galatasaray'ın stadındaki atmosferi dünyanın 1 numarası olarak söyleyebilirim. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu yaşadık. Futbolcular ve maça gelen insanlar çok etkileniyor."