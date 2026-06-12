Dursun Özbek'in hedefi ortaya çıktı: Galatasaray'ın istediği "Çok önemli oyuncu" belli oldu

Galatasaray, transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürüyor. Ancak sarı kırmızılıların çok önemli bir oyuncu peşinde koştukları ve bu ismin de belli olduğu iddia edildi.

Galatasaray yönetimine yakınlığı ile bilinen gazeteci Levent Tüzemen, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, başkan Dursun Özbek'le yaptığı görüşmeyi de anlattı.

"ORTA SAHA İÇİN 2 ADAY VAR"

Tüzemen, Libero TV Youtube kanalında şunları söyledi:

"Khephren Thuram, Galatasaray’ın listesindeki oyunculardan bir tanesi. Galatasaray, orta sahaya 35-40 milyon euro civarında çok ciddi bir bütçe ayırdı. O bölgeye çok önemli bir oyuncu alacak.

Orta saha için iki aday var; Camavinga ve Thuram. Bugün bir şey öğrendim; Dursun Başkan’ın Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile mükemmel bir diyaloğu varmış. Dolayısıyla Camavinga Galatasaray'da oynamak isterse onun için kapıları başkan ardına kadar açar. Real Madrid de kolaylık sağlar.

"Dursun Özbek bana 'Avrupa'da çok fazla Galatasaray taraftarı var. Avrupa'da birçok gruplarla toplantı yapacağım, bir Galatasaray diasporası yaratmak istiyorum. Dağınık taraftarlar grubunu bir çatı altında toplamak, birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak istiyorum' dedi."