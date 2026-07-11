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Okan Buruk bir an önce gitmesini isterken Galatasaray'a geldi

Galatasaray'da Okan Buruk'un istemediği Victor Nelsson yeni sezon öncesi çalışmalarını takımla beraber sürdürüyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Okan Buruk bir an önce gitmesini isterken Galatasaray'a geldi

Yeni sezon öncesi son şampiyon Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Avusturya kampı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson gelişmesi yaşandı.

VICTOR NELSSON TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un istenmeyen adam ilan ettiği deneyimli stoper çalışmalarda yer aldı. Nelsson'un antrenmandaki fotoğrafı Galatasaray resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Okan Buruk bir an önce gitmesini isterken Galatasaray'a geldi - Resim : 1

KAMPA GÖTÜRMEK İSTEMİYOR

23 Temmuz'da sezon öncesi kampı için Avusturya'ya gidecek olan sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un kadroya alınıp alınmayacağı belli değil. Okan Buruk'un götürmek istemediği gelen haberler arasında.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTEMİYOR

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Victor Nelsson'la Serie A'dan Monza ve Süper Lig'den Samsunspor ilgileniyor. Ancak oyuncunun Türkiye'de kalmak istemediği biliniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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