Okan Buruk bir an önce gitmesini isterken Galatasaray'a geldi

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Yeni sezon öncesi son şampiyon Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Avusturya kampı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson gelişmesi yaşandı.

VICTOR NELSSON TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un istenmeyen adam ilan ettiği deneyimli stoper çalışmalarda yer aldı. Nelsson'un antrenmandaki fotoğrafı Galatasaray resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

KAMPA GÖTÜRMEK İSTEMİYOR

23 Temmuz'da sezon öncesi kampı için Avusturya'ya gidecek olan sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un kadroya alınıp alınmayacağı belli değil. Okan Buruk'un götürmek istemediği gelen haberler arasında.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTEMİYOR

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Victor Nelsson'la Serie A'dan Monza ve Süper Lig'den Samsunspor ilgileniyor. Ancak oyuncunun Türkiye'de kalmak istemediği biliniyor.