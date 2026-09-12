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Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal ile ilgili açıklama

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, istifa kararından vazgeçen teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili açıklama yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal ile ilgili açıklama
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Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, Roma maçının ardından görevini bırakmıştı. Sarı-lacivertli ekibin futbol direktörü Oğuz Çetin, Kartal’ı Anadolu Kavağı’nda ziyaret etmiş ve takımın başına dönmesi için ikna etmeye çalışmıştı.

İlk başta istifa kararında geri adım atmayan Kartal, başkan Aziz Yıldırım’ın devreye girmesiyle ikna olmuştu. Bugün 11.30’da gerçekleştirilecek antrenman öncesinde tecrübeli teknik adam erken saatlerde tesislere giriş yaptı.

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Ayrıca futbol direktörü Oğuz Çetin de antrenman öncesinde tesislere geldi.

Tesis önünde bekleyen taraftarlara imza dağıtan Oğuz Çetin, bu sırada yaptığı kısa açıklamada, “Hocamız içerde, dünden beri burada. Her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

ANTRENMANDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, takımın 11.30'da yapacağı antrenmanda takımın başında olacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İsmail Kartal Fenerbahçe
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