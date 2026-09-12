Ahmet Çakar Okan Buruk'un üzerindeki tehdidi açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

‘’FİZİK GÜCÜ EN KÖTÜ TAKIM GALATASARAY’’

4 büyükler içinde fizik gücünün en kötü takımın Galatasaray olduğu belirten Çakar, "4 büyüklere baktığım vakit fizik gücü en kötü takım şu an Galatasaray. En dirisi ise Beşiktaş. Galatasaray'ın hücum gücünde yüksek isimler var. Adam adama baktığın zaman iyiler ama form olarak Beşiktaş önde." yorumunu yaptı.

OKAN BURUK’UN ÜZERİNDEKİ TEHDİDİ AÇIKLADI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un hiçbir zaman istifa etmeyi düşünmediğini aktaran Ahmet Çakar, deneyimli teknik adamın üzerinde Fatih Terim ve Arda Turan tehdidinin olduğunu dile getirdi.

Ahmet Çakar, "Okan Buruk hiçbir zaman istifa etmeyi düşünmedi. 4 senedir adamın her gün istifası isteniyor. Hocanın üzerinde Fatih Terim demokrasi kılcı gibi sallanıyor. Yönetim içerisinde ondan gıcık kapanlar da var. Ayrıca camiada da eleştiriler alıyor ama önüne bakıyor. İsmail Kartal'a bir tehdit unsuru yok. Tek aday vardı Aykut Kocaman o da olmadı. Okan Buruk'un üzerinde Fatih Terim ve Arda Turan tehdidi var. İkisi de Galatasaray'a yakışır. Bu baskıya rağmen bir şeyler yapıyor." dedi.