Nihat Kahveci ''Kusura bakmayacak'' diyerek açıkladı: Kaçak oynadı

Dünya Kupası 2. hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansı kalmadı.

Nihat Kahveci, milli takımın turnuvaya veda etmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

''KUSURA BAKMAYACAK, KAÇAK OYNADI''

Arda Güler'in sorumluluk almadığını belirten Kahveci, "Sorumluluk alması gerekenler, sahanın içinde sorumluluk almadı. Ben görürüm o kaçak oynamaları. Kim onlar? Ben görürüm… Arda Güler, kaçak oynadı, kusura bakmayacak. Real Madrid'de oynayan Arda, oralarda oynayan, bizi gururla temsil eden Arda, bu kadar az sorumluluk almamalı!" dedi.

''GEREKTİĞİ GİBİ OYNAMADILAR''

Konuşmasını sürdüren Kahveci, "Gol atması gereken oyuncularımız gerektiği gibi oynamadı. Fiziksel mücadele beklediğimiz atletizm sahibi oyuncularımız bekleneni yapmadı. İyi şut atar dediğimiz oyuncularımız o şutları atmadı. Hepsi rakip defanstan döndü, auta gitti, biri de direkten döndü. Rakip forveti tutar dediğimiz defans oyuncularımız görevini yapamadı. Kritik topları çıkaran kalecimiz Uğurcan da dahil görevini yapmadığı bir milli takım izlediğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum." yorumunu yaptı.

''KÖTÜ YENİLDİK''

Türkiye'nin oyununu eleştiren Kahveci, "Avustralya, gelirken yaptığı iyi şeyi alıp bu maça 100 dakika taşıdı. Set kurmak, ölümüne oynamak, fiziksel üstünlükle oynamak… Biz ise buraya nasıl geldiysek beklenilen oyunun B’sini bile oynayamadık. Kötü yenildik, kötü goller yiyerek yenildik." sözlerini sarf etti.

''HOCANIN SINIFTA KALDIĞI ANDIR''

Nihat Kahveci, "Dakika 81, maç 2-0 olmuş. İsmail’le Zeki çıkıyor, Mert’le Salih giriyor. O an hocanın sınıfta kaldığı andır bende. Birbirimize şaşkın şaşkın baktık. Ne oluyor dedim. Bu kadarını beklemiyordum. O oyuncu değişiklikleri benim için hayal kırıklığı oldu. Hocamız da sahanın içindeki futbolcular gibiydi." dedi.