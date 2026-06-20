Montella mağlubiyeti önce kadere sona nasibe bağladı

A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a 1-0 kaybederek gruptan çıkma şansını kaybetti. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Vincenzo Montella çok üzgün olduğunu dile getirdi.

İtalyan teknik adamın konuşması şu şekilde:

Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum.

"KADER BİZDEN YANA DEĞİLDİ"

35 yıldır futboldayım, normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta denk geldi! İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi!

"NASİPTEN ÖTESİ YOK"

Futbolcularımıza, kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten de ötesi yok!

"HEPSİNDE İNANILMAZ HIRS VARDI"

Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef...