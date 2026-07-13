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Halk TV Spor Ne yazık yıkıldık: Hiç şansımız kalmadı

Ne yazık yıkıldık: Hiç şansımız kalmadı

Slovenya'ya yenildik. Avrupa Şampiyonası'nda yarı final şansımız kalmadı. Artık formalite maçları oynayacağız.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ne yazık yıkıldık: Hiç şansımız kalmadı

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gruptaki beşinci maçında Slovenya'ya 3-1 (25-17, 22-25, 25-13, 25-21) mağlup oldu.

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Millilerimiz ilk maçlarında Finlandiya'ya 3-2, ardından da Yunanistan'a 3-1 mağlup olmuşlardı.
Polonya'ya da 3-1 yenilen U18 Erkek Milli Takımımız, tek galibiyetlerini İzlanda karşısında almıştı. Milliler, İzlanda'yı 3-0 yenmişti.

Ne yazık yıkıldık: Hiç şansımız kalmadı - Resim : 2
Ancak Slovenya karşısında gruptaki 5. maçında 4. mağlubiyetini alan millilerimizin yarı final şansı da kalmamış oldu.

U18 MİLLİ TAKIMIMIZIN KALAN MAÇLARI

U18 Erkek Milli Takımımız, gruptaki altıncı maçında 14 Temmuz Salı günü saat 16.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.
Millilerimizin şampiyonadaki kalan maçlarının programı şu şekilde:
14 Temmuz 2026
TSİ 16.00 Sırbistan-Türkiye (Federvolley YouTube)
15 Temmuz 2026
TSİ 21.00 Türkiye-İtalya (Federvolley YouTube)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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