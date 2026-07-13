Ne yazık yıkıldık: Hiç şansımız kalmadı

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18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gruptaki beşinci maçında Slovenya'ya 3-1 (25-17, 22-25, 25-13, 25-21) mağlup oldu.

Millilerimiz ilk maçlarında Finlandiya'ya 3-2, ardından da Yunanistan'a 3-1 mağlup olmuşlardı.

Polonya'ya da 3-1 yenilen U18 Erkek Milli Takımımız, tek galibiyetlerini İzlanda karşısında almıştı. Milliler, İzlanda'yı 3-0 yenmişti.



Ancak Slovenya karşısında gruptaki 5. maçında 4. mağlubiyetini alan millilerimizin yarı final şansı da kalmamış oldu.

U18 MİLLİ TAKIMIMIZIN KALAN MAÇLARI

U18 Erkek Milli Takımımız, gruptaki altıncı maçında 14 Temmuz Salı günü saat 16.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.

Millilerimizin şampiyonadaki kalan maçlarının programı şu şekilde:

14 Temmuz 2026

TSİ 16.00 Sırbistan-Türkiye (Federvolley YouTube)

15 Temmuz 2026

TSİ 21.00 Türkiye-İtalya (Federvolley YouTube)