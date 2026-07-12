Bu sefer olmadı: Milliler İtalya'ya kaybetti şampiyonluğu kaçırdı

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Cev Voleybol'un resmi Youtube kanalı üzerinden yayınlandı.

İTALYA KARŞISINDA DİRENEMEDİK

Letonya'nın başkenti Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada milli takım, İtalya'ya 25-20, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kaybetti.

ANITA TESSAIOL 18 SAYI KAYDETTİ

İtalyan Anita Tessaıol kaydettiği 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Onu 14 sayıyla millilerimizden Aylin Uysalcan takip etti.

MİLLİLER İLK YENİLGİSİNİ ALDI AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Finale kadar oynadığı tüm maçları kazanan milliler, finalde ilk yenilgisini alarak şampiyonayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.