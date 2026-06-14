Mourinho'nun Galatasaray'dan istediği futbolcuyu açıkladı

Futbol yorumcusu Ertem Şener, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için Real Madrid'den ciddi bir ilgi olduğunu öne sürdü. Florentino Perez'in seçim mitingindeki 150 milyon Euro açıklaması ise iddiaları alevlendirdi.

TRANSFER BOMBASI FİTİLİ ATEŞLENDİ

Galatasaray'ın yaz transfer dönemine damgasını vurması beklenen isim yine Victor Osimhen oldu. Nijeryalı golcü için önümüzdeki haftalarda somut tekliflerin masaya geleceği konuşulurken futbol yorumcusu Ertem Şener piyasayı sarsacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Şener'e göre kuliste dolaşan bilgilere göre Jose Mourinho, Osimhen'i Real Madrid kadrosuna dahil etmek istiyor.

MOURINHO'NUN TERCİHİ OSIMHEN

Şener'in aktardığına göre Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Nijeryalı santrforun Bernabeu'ya getirilmesi için baskı uyguluyor. Portekizli çalıştırıcının Osimhen'i öncelikli hedef olarak belirlediği iddia edilirken bu tablonun Galatasaray'ı yaz döneminin en kritik transfer kararıyla yüz yüze getireceği öngörülüyor. Mourinho ve Osimhen kombinasyonu, taraftar için heyecan verici olduğu kadar yönetim için de zorlu bir denklem anlamına geliyor.

150 MİLYON EURO'LUK SIZDIRMA

İddiaların fitilini aslında Florentino Perez'in seçim mitingindeki bir açıklaması ateşlemişti. Real Madrid başkanının "150 milyon Euro'ya bir oyuncuyla anlaştım" sözleri o günden bu yana transfer borsasında yoğun spekülasyona yol açmıştı. Şener, Galatasaray'ın da Osimhen için tam olarak bu rakamı talep ettiğini belirterek iki bilginin örtüşmesini dikkat çekici bulduğunu vurguladı.

GALATASARAY TARAFTARINA SORU

Şener açıklamalarının belki de en ilgi çekici bölümünde meseleyi doğrudan Galatasaray taraftarına yöneltti. "Florentino Perez 150 milyon Euro'yu gönderip Osimhen'i almak istese ne dersiniz?" sorusuyla hem kulübün hem de taraftarın tutumunu sorguladı. Bu soru, salt bir transfer tartışmasının ötesinde Galatasaray'ın sportif hedefleri ile finansal gerçeklikleri arasındaki köklü gerilimi de gün yüzüne çıkardı.

GALATASARAY İÇİN TARİHİ KARAR EŞİĞİ

Osimhen'in Galatasaray'daki tek sezonu istatistik olarak son derece başarılı geçti. Nijeryalı golcünün bu performansı hem piyasa değerini zirveye taşıdı hem de Avrupa'nın devlerinin radarına girmesini sağladı.