Mourinho'nun Arda Güler kararı ortaya çıktı: 4 kişilik listeye aldı

Real Madrid'te teknik direktör Jose Mourinho'nun milli futbolcu Arda Güler'le ilgili kararı ortaya çıktı. Portekizli hoca Arda Güler'i 4 kişilik listeye aldı.

İspanyol basınından Defansa Central'deki habere göre; Arda Güler, Mourinho tarafından Alexander Arnold, Bernardo Silva ve Brahim Diaz'la birlikte seçti.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Jose Mourinho, şu ana kadar pek gol getirmeyen duran toplardan daha fazla verim almaya başlamak istiyor. Rüdiger, Atletico karşısında maçların kilidini açmanın basit bir yolunun bu olabileceğini gösterdi ve teknik direktör bu konuda harekete geçti. Jose, millî maç arası sırasında penaltıları kimin atacağını netleştirdi. Betis maçında kaçırmasına rağmen penaltılar Mbappe’nin sorumluluğunda olsa da, stratejik vuruşlar için dört atıcı belirlendi. Arda Güler, Alexander Arnold, Bernardo Silva ve Brahim, Mourinho’nun seçtiği isimler. Teknik direktör, bu oyuncuların topu en uygun koşullarda ortalamaya gönderebilecek en iyi kapasiteye sahip olduklarını düşünüyor. Millî maç arasında oyuncular millî takımlarına katıldıkları için Jose Mourinho onlarla çalışamadı. Ancak Portekizli hoca kararından emin ve bundan sonra bu kararın kendisine pek çok sevinç yaşatmasını umuyor."

ARDA KENDİNE YER EDİNDİ

Haberin devamı da şöyle:

"Geçen sezon, duran toplar zaten Arda Güler ve Alexander Arnold’un ayaklarından geçiyordu. Sol ayağıyla Türk oyuncu, sağ ayağıyla İngiliz oyuncu, yüksek kaliteli ortalar yapabilme yeteneğine sahipler. Bu, Xabi Alonso ve Arbeloa’nın çoktan farkına vardığı ve bundan yararlanmakta tereddüt etmedikleri bir durumdu. Arda, şu anki formuyla Mourinho’nun ilk on birinde kendine yer edindi.

Mourinho şimdi Güler ve Arnold'un yanı sıra Brahim ve Bernardo Silva’yı da Real Madrid’in uzmanlar listesine dahil etti. İngiliz ve Türk oyuncular hâlâ öncelikli iki seçenek olmaya devam ediyor, ancak ikisinin de yokluğunda teknik direktörün elinde çözümler var."