Montella'nın yerine kim gelecek: Flaş iddia

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılırken, teknik direktörlük koltuğu için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. TFF'nin, Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ı milli takımın başına getirmek için sürpriz bir formül üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

TFF, Arda Turan'ı milli takımın başına getirmek için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Yakup Çınar'ın aktardığı iddiaya göre TFF, şu anda Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'a A Milli Takım teknik direktörlüğünü teklif etmeyi planlıyor.

ARDA TURAN İÇİN YENİ FORMÜL

İddiaya göre TFF'nin Arda Turan için düşündüğü formülün en dikkat çekici noktası ise genç teknik adamın Shakhtar Donetsk'teki görevini sürdürmesi.

Federasyonun, Arda Turan'a mevcut kulübündeki görevinden ayrılmadan A Milli Takım'ı da çalıştırabilmesini sağlayacak bir model önermeyi planladığı ileri sürüldü.

Bu gelişmenin gerçekleşmesi halinde Arda Turan, hem kulüp takımında hem de A Milli Takım'da teknik direktörlük görevini aynı anda yürütecek.

MONTELLA’NIN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı sonuçlar, Vincenzo Montella üzerindeki eleştirilerin artmasına neden oldu.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk dört maçında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve yeniden İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Türkiye bu karşılaşmalarda yalnızca 2 gol atabilirken, kalesinde 11 gol gördü ve puanla tanışamadı.

7 MAÇTA 6 YENİLGİ

Milli Takım'ın son dönemdeki kötü performansı yalnızca Uluslar Ligi maçlarıyla sınırlı kalmadı.

Ay-yıldızlı ekip, oynadığı son 7 karşılaşmanın 6'sından mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye bu süreçteki tek galibiyetini ABD karşısında 3-2'lik skorla elde etti.

Alınan sonuçların ardından Montella'nın geleceği tartışılırken, TFF'nin olası teknik direktör değişikliğinde Arda Turan'ı düşündüğü iddiası gündeme geldi.

GÖZLER TFF’DE

Arda Turan'ın hem Shakhtar Donetsk'teki görevini sürdürüp hem de A Milli Takım'ın başına geçebileceği yönündeki iddia futbol kamuoyunda dikkat çekerken, gözler TFF'nin atacağı adıma çevrildi.

Federasyonun Arda Turan konusunda resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağı ve Montella'nın geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu.