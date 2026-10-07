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Gençlerbirliği Amedspor karşısında önde

Süper Lig'de 7. hafta maçında Gençlerbirliği ile Amedspor karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği Amedspor karşısında önde bulunuyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Gençlerbirliği Amedspor karşısında önde

Süper Lig'de milli maç arasına lider giren Amedspor, 7. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği Amedspor karşısında önde bulunuyor.

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Ligde Amedspor, 13 puanla Galatasaray'ın önünde averajla lider. Gençlerbirliği ise 7 puanla 13. sırada yer alıyor.
Gençlerbirliği-Amedspor maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ AMEDSPOR KARŞISINDA ÖNDE

Amidahaber'den Fırat Karahan'ın haberine göre iki takım 5. kez karşı karşı karşıya gelecek. Şimdiye kadar oynanan 4 maçta Gençlerbirliği önde bulunuyor.
Bugüne kadar oynanan 4 maçta Gençlerbirliği 2 galibiyet alırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Amedspor ise bu maçlarda rakibi karşısında galibiyet elde edemedi.
İki takım arasındaki en farklı skor 2016 yılında Türkiye Kupası’nda oynanan ve Gençlerbirliği’nin 6-0 kazandığı karşılaşma oldu. Son iki randevu ise 2024-2025 sezonunda TFF 1. Lig’de oynandı ve her iki maç da 1-1 sona erdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gençlerbirliği Amedspor
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