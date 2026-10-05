Son Dakika | Süper Lig ekibinde istifa: Başkan bir türlü vazgeçiremedi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde başkan Arda Çakmak açıklamalarda bulundu. Çakmak, teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"KABUL ETMEDİ"

Diyadin'i ikna etmeyi başaramadıklarını belirten Çakmak, "Metin Hoca istifa etti. İkna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayırıldı" sözlerini sarf etti.

"KOVULMA FİKSTÜRÜYDÜ"

Arda Çakmak ayrıca "Tam bir teknik adamın kovulma fikstürüydü. Onun için tabii ki 6 puan 2 maçta çok beklentili şey değildi. Ligin özellikle ilk başlarında, 4-5 haftasında fiziksel olarak hazır olan motivasyonu ve mücadelesi takımlar oturana kadar bunlar ön plana çıkacaktı. Nitekim de biz bu mücadeleyi veriyoruz. İnşallah transferde de bir forvet oyuncusu alma ihtiyacımız var. Onu da umarım önümüzdeki hafta içi o transferimiz de gelmiş olur" ifadelerini kullandı.

13. SIRADALAR

Geride kalan ilk 6 haftada Gençlerbirliği 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 7 puanı bulunan Başkent ekibi, 13. sırada yer alıyor.