Montella'nın yerine gelmesi gereken ismi açıkladı: Erdoğan'a seslendi

A Milli Takım'da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte en çok eleştirilen isim olan teknik direktör Vincenzo Montella, istifa etmeyeceğini açıkladı. Ancak Montella'nın yerine aday olabilecek isimler de ortaya çıkmaya başladı.

Gazeteci Mevlüt Tezel, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı mutluluğa çeviremediğimizi belirterek, Sabah'taki yazısında "Birçok insan bu hezimetin bir faturasının olmasını, bir istifanın gelmesini bekliyor. Teknik direktör Vincenzo Montella ise "İstifa etmeyeceğim, bunu kabullenin" şeklinde pişkin bir açıklamada bulundu. Bu da halkı daha çok öfkelendirdi. Montella güzel işler yaptı ama sonunu getiremedi. Zararın neresinden dönülürse kardır" yorumunu yaptı.

"MONTELLA'NIN YERİNE KİM GELMELİ?"

Tezel, şöyle devam etti:

"Peki, Montella'nın yerine kim gelmeli? Milli takımın başına Türk insanını ve ligi avcunun içi gibi bilen, istikrarlı bir başarı grafiğine sahip olan, yerli bir hoca geçmeli.

Bu hoca, Başakşehir'i bile şampiyon yapan, Galatasaray'a üst üste dört şampiyonluk kazandıran Okan Buruk'tan başkası olamaz.

Buruk, kulüp kariyerinde uyguladığı agresif ve modern ön alan presi rahatlıkla milli takıma taşır. Takımda onun yetiştirdiği birçok futbolcu var.

Buruk, Galatasaray'da Osimhen, Icardi, Torreira gibi zor profilleri yönetip şampiyonluk yolunda birleştirdiği gibi, milli takımda da Avrupa'da oynayan yıldız futbolcularımızı tek hedefe odaklayabilir. Buruk yıldız ve ego yönetiminde tam bir uzman.

Buruk'un Galatasaray'da dev rakiplere karşı uyguladığı ezber dışı ve cesur planlar, milli takımı zihinsel olarak bir üst seviyeye taşıyabilir.

Buruk, kriz ve kaos yönetimini de çok iyi biliyor. "Bunları yazıyorsun ama Okan Buruk milli takımı istiyor mu" diye soranlar olabilir.

Her Türk antrenör, bir gün milli takımı çalıştırmak ister. O gün Buruk için çoktan geldi.

Başkan Erdoğan daha önce devreye girerek Fatih Terim ve Şenol Güneş'in takımlarından ayrılarak A Milli Takımı'nın başına geçmesine vesile olmuştu.

Aynısını Buruk için de yapabilir!

Terim ve Güneş gibi Buruk da milli görevin her şeyden önce geldiğini biliyor.

Milli takımı bir üst seviyeye çıkaracak isim tartışmasız Okan Buruk'tur.

Milli görevden kaçılmaz!"