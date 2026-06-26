Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Montella maç sonu hemen isyan etti: Bunu hak etmedik

Montella maç sonu hemen isyan etti: Bunu hak etmedik

ABD'yi 3-2 mağlup eden milli takımda Vincenzo Montella maç sonu konuştu. İtalyan teknik adam, eleştirilere sitem etti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Montella maç sonu hemen isyan etti: Bunu hak etmedik

2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçta A Milli Futbol Takımımız ile ABD karşılaştı. Ay-yıldızlılar, 90+8'de bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Vincenzo Montella, eleştirilere sitem etti.

İtalyan teknik adamın konuşması şu şekilde:

Tabii ki şunu söylemem lazım; 90+8'de Kaan'ın ve hepimizin sevinci; bir haftadır nasıl hazırlandığımızı gösteriyor.

"BU TAKIM BUNU HAK ETMEDİ"

Bu takım bunu hak etmedi! Başkanımız ve futbolcularımız için iyi oldu. Herkes duygusallaşıştı, ben de... Onurumuz için oynadık, galibiyet önemliydi. Başardık ve mutluyuz.

"BAZEN OLMUYOR"

Şuna çok inanıyorum; Kimi çağırdıysak; hepsi ilk 11 oyuncusu! 1. dakikada gol yedik, ne yaptığımızı bilen bir takım olmasaydık, bu maçı çeviremezdik. Bunu herkese gösterdik. İlk iki maçta da bu ruhu gösterdik ama futbolda bazen olmuyor!

"FUTBOLCULARIMIZ SPESİFİK SALDIRILARI HAK ETMEDİ"

Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi! Tekrar ayağa kalkma günü...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Montella Milli Takım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro