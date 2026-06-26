Montella maç sonu hemen isyan etti: Bunu hak etmedik

2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçta A Milli Futbol Takımımız ile ABD karşılaştı. Ay-yıldızlılar, 90+8'de bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Vincenzo Montella, eleştirilere sitem etti.

İtalyan teknik adamın konuşması şu şekilde:

Tabii ki şunu söylemem lazım; 90+8'de Kaan'ın ve hepimizin sevinci; bir haftadır nasıl hazırlandığımızı gösteriyor.

"BU TAKIM BUNU HAK ETMEDİ"

Bu takım bunu hak etmedi! Başkanımız ve futbolcularımız için iyi oldu. Herkes duygusallaşıştı, ben de... Onurumuz için oynadık, galibiyet önemliydi. Başardık ve mutluyuz.

"BAZEN OLMUYOR"

Şuna çok inanıyorum; Kimi çağırdıysak; hepsi ilk 11 oyuncusu! 1. dakikada gol yedik, ne yaptığımızı bilen bir takım olmasaydık, bu maçı çeviremezdik. Bunu herkese gösterdik. İlk iki maçta da bu ruhu gösterdik ama futbolda bazen olmuyor!

"FUTBOLCULARIMIZ SPESİFİK SALDIRILARI HAK ETMEDİ"

Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi! Tekrar ayağa kalkma günü...