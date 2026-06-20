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''Montella kendi kendinin ipini çekti''

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na veda ederken, İlker Yağcıoğlu karşılaşmayı değerlendirdi. ''Yağcıoğlu, Montella kendi kendinin ipini çekti. İnadından vazgeçmezsen, biraz esnek olmazsan böyle cezayı keserler'' dedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
''Montella kendi kendinin ipini çekti''

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve iki maç üst üste yenilerek turnuvaya veda etti.

Mücadelenin ardından İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da katıldığı yayında A Milli Takım'ın Dünya Kupası performansı ve karşılaşmaya dair değerlendirme yaptı.

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''ELEŞTİRİLERİ HAKLI ÇIKARDILAR''

Yağcıoğlu açıklamasında, "Canım çok sıkkın. Birçok şey söylemek istiyorum ama yutkunuyorum. Final maçı gibi bir maç. Gümbür gümbür çıkarsın maça. Oynamayan oyuncular neredeyse yürüyerek çıktı maça. Hep birlikte çıkacaksın maça. İlk maçtan sonra yapılan eleştirileri haklı çıkardılar. Ona üzülüyorum. Cevap vereceğimiz yer burası." dedi.

''MONTELLA KENDİ İPİNİ ÇEKTİ''

Vincenzo Montella iddiasında bulunan Yağcıoğlu, "Biz bu oyuncuları aldık göklere çıkardık, 'Bizim Çocuklar' dedik ama 'Bizim Çocuklar' gibi oynamadılar. Bu oyun, hiç kimse kusura bakmasın izahı yok. Montella kendi kendinin ipini çekti. İnadından vazgeçmezsen, biraz esnek olmazsan böyle cezayı keserler. Hangisi kendi kapasitesinde oynadı? Mert'i ayırıyorum bugün. Müthiş çaba sarf etti çocuk. Hepsi böyle çaba sarf etse tamam diyeceğiz. Bazıları çok geride kaldı. Çok üzücü."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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