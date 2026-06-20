Şenol Güneş'ten maç biter bitmez olay milli takım iddiası

Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay'la karşılaşan millilerimiz sahadan tek golle mağlup ayrıldı. Henüz puanı bulunmayan millilerin gruptan çıkma şansı kalmadı.

"HİÇBİR ŞEY FARK ETMEZDİ"

Karşılaşmanın ardından TRT Spor'da değerlendirmelerde bulunan Şenol Güneş ilginç bir iddiada bulundu. Deneyimli teknik adam, "Daha farklı 11'le başlasaydık hiçbir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Tartışılacak şeyler bunlar ama bunlar da yetmez... " dedi.

Şenol Güneş'in konuşması şu şekilde:

Her şey söylenebilir... Başlangıçta buraya gelirken umutlarımız çok fazlaydı, hedefimiz büyüktü. Kağıt üstünde çeyrek final yakalayabileceğimizi söyledik. İki müsabaka yaptık, ikisini de kaybettik. Pozisyon ve oyun üstünlüğü var, istatistik olarak iyi görünmemize rağmen sonuç alamadık. Oyuncu yetenekleri olarak da avantajlarımız vardı. Futbol sonuç oyunudur, sonuç alınamadığında analiz yapılır, karar verilir. Son 10 dakikayı kenardan hoca gözü ile izledim... Gayreti gördüm, daha tempoluydular ama dağınıktık. Değişiklikler de yaptı, buna rağmen pozisyonlar da geldi. Rakip ilk şut, ilk gol ile öne geçti. Zaten savunma yapmalarını bekliyorduk, Güney Amerika'da savunmasıyla öne çıkan takım Paraguay. İyi kapanıyorlar, hızlı geçişleri yapıyorlar.

"DÜNYA KUPASI'NDA SIRITIYOR"

İlk golde rakibe uzak kaldık, şut hakkı verdik. Onlar da bize şut hakkı verdik ama hep rakibe çarptı. Attığımız şutların isabet oranı düşüktü. Tempo bu Dünya Kupası'nda ortaya çıktı. Temaslı oynayacaksınız, rakibi hırpalayacaksınız. Maçı kazanmak için yan yollara sapmayı da iyi yaptılar, zaman çaldılar. Bu doğal hakları... Bizim oyuncularımızın yetenekleri oranında sonucu getirecek şeyler yoktu. Pas kalitesi, şut etkinliği yok. Kenarları zayıftı, zaman zaman iyi geldik ama golü bulamadık. Bizim takımın kalitesinde oynamadık. Bu kalitede düşüklük olunca, Dünya Kupası'nda sırıtıyor.

"BUNLARDAN ALINMAYACAKLAR"

Çeyrek final beklerken, ilk maçın travması varken yine ilk golü yedik. Daha üst seviyede işler bekliyorduk. Oyuncular, rakibi geçmek yerine; kendilerini geçmesi lazım. bence sıkıntı bu! Oynayan oyuncularımız hepsi iyi ama kendi oyunlarını geçmeliler! Rakibi geçmeye çalışırken, kendimizi eksik bırakıyoruz. Pas kalitesi, şut iyi olması lazım. Bu seviyede yakaladığın zaman golü atacaksın. Oyuncularımızdan daha çok şey bekliyorduk, bu da bizim hakkımız onların da görevi. Bunlardan alınmayacaklar. Daha önce başarı yakalarken çok mesafe kat ettiler, ama bu seviye yeterli değil. Onlara güveniyoruz, fizik güçlerini ve yeteneklerini çalışarak öne çıkaracaklar. Bunları konuşunca alınganlık oluyor.

"SON ANDAKİ GAYRETİ OYUN BAŞINDA GÖRMEK İSTERDİM"

Hoca tabi en iyisini yapmaya çalışıyor. İki maçı da birbirine bağlayarak söylüyorum ortada çıkan oyunun sadece mazeretlerini sunarsak doğru yapmayız. Nasıl kazandığımız zaman da kazanmanın verdiği hazla beraber eksiğimizi görmüyorsak değerlendirmemizi ona göre yapacağız. Oyuncuların son andaki gayretini oyun başında görmek isterdim. İlk maçta da öyle gol erken geldiği zaman coşkulu bir oyunu göremedik. Coşkuyu yakalayınca akıcı oluyoruz.