Milyarder iş adamı TFF 2. Lig takımını paraya boğacak: Rekor kıracak

ABD merkezli süt ürünleri firması Chobani'nin sahibi milyarder iş adamı Hamdi Ulukaya'nın memleketinin takımı TFF 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a sponsorluk için rekor bir bütçe ayırdığı iddia edildi.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 2. Lig'de yer alan 24 Erzincanspor'a Hamdi Ulukaya müjdesi geldi.
Yeni sezonda 1. Lig'e yükselmeyi hedefleyen 24 Erzincaspor'da Ocak 2026'da başkanlığa getirilen Alaattin Yavuz Güneş'in, Chobani markasının sahibi milyarder iş adamı Hamdi Ulukaya ile olan dostluğu iş anlaşmasına dönüştü.

24 ERZİNCANSPOR'U PARAYA BOĞACAK

Daha önce 24 Erzincanspor'a 2 milyon dolarlık destekte bulunan Hamdi Ulukaya'nın, bu kez 5 milyon dolarlık rekor bir sponsor bütçesi ayırdığı öne sürüldü.

Nisan ayında Başkan Güneş ile görüşerek Chobani markasının isim ve ana sponsorluğu konusunda resmi girişimlere başlayan Ulukaya’nın, anlaşmayı Haziran ayı sonunda canlı yayında gerçekleştirilecek bir törenle kamuoyuna duyurup resmileştirmesi bekleniyor.

KULÜBÜN BORCU SIFIRLANDI

Sezonun sona ermesinin ardından tüm teknik heyet ve futbolcularının borçlarını ödeyerek kulübü mali olarak rahatlatan başkan Alaattin Yavuz Güneş'in, Erzincan'da yapılacak olan geleneksel bayramlaşma programında Ulukaya'nın sponsorluğuna dair resmi açıklama yapması bekleniyor.

