Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan İtalyan teknik adam, Fenerbahçe sorusuna da yanıt verdi.

FENERBAHÇE İDDİALARINA YANIT VERDİ

Hakkında çıkan Fenerbahçe iddiaları için sorulan "Kulüp takımında çalışmayı düşünüyor musunuz? Yoksa amacınız uzun yıllar Milli Takım’da çalışmak mı?" sorusunu yanıtlayan Montella, "Sözleşme yenilediğimde başkanımızla beraber Dünya Kupası hayalini kurmuştuk. Türkiye Milli Takımı o süreçteydi, Dünya Kupası'ndan uzun yıllardır uzaktı. Bunun hayalini kurdum ve başardık, çok mutlu oldum. Bir teknik adam olarak sahanın kokusunu özlüyorsunuz ama benim tek düşüncem Türk Milli Takımı ve başarısı için mücadele ediyorum. Sahayı özlüyorsunuz ama Türk Milli Takımı'nda olmak gurur verici." dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

A Milli Takım antrenmanında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumunu da açıklayan Montella, "Kerem bizim için çok önemli bir futbolcu. Çok etkili baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu, üstüne gol de atabilen bir futbolcu. Dünya Kupası'nın onsuz geçirmek benim kafamda yok. O gün çok büyük bir korku yaşadık ama ciddi bir durum yok. Kendisi koşmaya başladı ama risk almadan acele etmemesini söyledim. Dünya Kupası'nda bizimle olması daha önemli. Geri dönüşünü de adım adım yapıyoruz. Risk almayacağım ayın 1'indeki (Kuzey Makedonya) maçta. Hiçbir şekilde oynatmayacağım. 6 Haziran'daki maçta da belki biraz süre verebilirim ama daha karar vermiş değilim. Takımımızın çok önemli bir parçası. Risk almadan süreci yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.

''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''

İtalyan teknik adam Dünya Kupası ile ilgili “Hedefimiz öncelikle her zaman yaptığımız gibi adım adım ilerlememek ve gruptan çıkmak. Gruptan çıktıktan sonra maçlar teke düşüyor ve sonrasında adım adım ilerleyerek en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Baskı olması çok normal. Milli takım hocasıysanız baskı her zaman vardır. Milli takımda bir kulübü değil, bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. En iyi performansı sergilemeniz gerekiyor ve elimizden geleni yapacağız." dedi.

DÜNYA KUPASI KADROSU AÇIKLAMASI

Montella Dünya Kupası kadrosu hakkında, “Aslında kadromuza birkaç kişiyi daha ekleyebilirdik hak eden. Değerlendirme yaparken bazı futbolcuların antrenmana yetişme tarihini düşündüğümüzde 22'sinde, 28'inde gelenler oldu. Bugün tam kadro olacağız ve antrenmanlarımızı ona göre planladık. Sona geldiğimizde 23 kişilik bir kadro olacak. Taktiksel olarak çalıştığımızda da antrenmanlarda bazı isimler dışarıda kalabiliyor. Bütün seçenekleri değerlendirmek gerekiyor. Farklı pozisyonlarda oynayan oyuncuları tercih etmek, hem saha içinde hem saha dışındaki tutumu en iyi şekilde temsil eden oyuncuları ödüllendirmeniz lazım. Bu tarz turnuvalarda neler olabileceğini öngöremezsiniz. Açıklamamız gereken gün belki birkaç futbolcumuzu üzmüş olacağız. Milli takımımıza fayda sağlayacağını düşündüğüm kişiler bizimle gelecek. Zor bir gün olacak. Çok büyük sorumluluk. Bu işimizin bir parçası.” yorumunu yaptı.