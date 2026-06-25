Milli takımda çözülemeyen sır: 2 maç oldu hala kimse bilmiyor
2026 Dünya Kupası'nda 2 maça çıkan milliler henüz fileleri havalandıramadı. Ay-yıldızlıların gol şarkısı hala bilinmiyor.
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A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son maçına çıkacak. Millilerimiz, ev sahibi ABD'yle kozlarını paylaşacak.
MUSTAPHA GHORBAL YÖNETECEK
26 Haziran Cuma günü Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 05.00'te başlayacak. Mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek.
GRUPTA SON SIRAYA DEMİR ATTIK
Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden millilerimiz, ikinci maçta ise Paraguay'a tek golle kaybetti. Henüz puanı bulunmayan ay-yıldızlılar grupta son sıraya demir attı.
MİLLİLERİN GOL ŞARKISI HALA BİLİNMİYOR
Henüz fileleri havalandırmayı bile başaramayan millilerimizin gol şarkısı hala bilinmiyor. Dünya Kupası öncesi her takım gol atıldığında çalınacak şarkıyı FIFA'ya bildirse de henüz hiç çalmadığı için şarkının neye benzediği merak konusu oldu.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi