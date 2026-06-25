Milli takımda ABD maçı kararı verildi: Montella'dan son maça özel plan

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında ABD'yle karşılaşacak. 26 Haziran Cuma günü Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 05.00'te başlayacak.

MUSTAPHA GHORBAL DÜDÜK ÇALACAK

Mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını ise Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak.

ABD, 6 puanla grupta liderliğini sürdürürken puanı bulunmayan millilerimiz son sırada yer alıyor. Turnuvaya veda etmesi kesinleşen milliler resmiyet maçına çıkacak.

MONTELLA'DAN DEĞİŞİKLİK

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken teknik direktör Montella, ilk 11 kararını verdi. İtalyan teknik adam, Ozan Kabak'a ilk 11'de şans verecek. Paraguay maçında yedek kalan Orkun Kökçü de ilk 11'e dönecek. İleri uçta ise Kerem Aktürkoğlu yerine Barış Alper Yılmaz forma giyecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

ABD: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Adams, Tillman, Dest, McKennie, Pulisic, Wright.