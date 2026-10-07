Milli takım şampiyon oldu!

Finalde Polonya'yı 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, turnuvayı namağlup tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıktı. İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milliler, finalde Polonya'yı 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

FİNALDE POLONYA'YI DEVİRDİ

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Türkiye ile Polonya karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı takım, kaptan Gülşah Aktürk ve Kevser Ökmen'in attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve tarihi şampiyonluğa ulaştı.

NAMAĞLUP ZİRVEYE ÇIKTI

Turnuva boyunca ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Görme Engelli Kadın Milli Takımı, oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Milliler bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde ise hiç gol görmedi.

TARİHİNDE BİR İLK

İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, organizasyonu namağlup tamamlayarak altın madalyayı boynuna taktı.

Şampiyonanın ardından düzenlenen ödül töreninde kupasını kaldıran ay-yıldızlı futbolcular, elde ettikleri tarihi başarının coşkusunu doyasıya yaşadı.