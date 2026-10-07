Galatasaray peşini bırakmıyor: Yıldız isimle görüşülecek

Galatasaray'da savunmada yaşanan sorunların ardından transferde flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi bitecek Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

DEFANSTA HATA ÜSTÜNE HATA

Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı yaptıkları bireysel hatalarla kritik anlarda hata yaptılar. Teknik Direktör Okan Buruk, Arda Ünyay’ı ve Bitshiabu’yu hamle oyuncusu olarak görüyor.

LEMINA VE SINGO

Galatasaray’da Okan Buruk’un stoperde tek alternatifi asıl mevkisi orta saha olan Mario Lemina ve Singo olarak göze çarpıyor. Bu iki isimin sürekli sakatlık sorunu yaşaması tecrübeli hocanın elini kolunu bağlamış durumda.

HEDEF VIRGIL VAN DIJK

Galatasaray yönetimi kış transfer döneminde stoper takviyesi olarak listenin ilk sırasına geçtiğimiz yaz da gündeme gelen Virgil van Dijk’ı yazdı.

35 yaşındaki tecrübeli stoperin Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İngiliz ekibinin Hollandalı yıldız ile sözleşme yenilemekte olan çekimserliği sarı-kırmızılıların transferi tamamlayacağına dair inancını yüksek tutuyor.

İLKAY GÜNDOĞAN ÖNEMLİ FAKTÖR

Virgil van Dijk transferinde İlkay Gündoğan'ın önemli bir rol üstlenebileceği öne sürüldü.

Aynı menajerlik şirketiyle çalışan iki yıldızın, İngiltere'den gelen dostluklarının ardından sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da yeniden buluşma ihtimali gündemde.

OKAN BURUK ISRARLA İSTİYOR

Galatasaray'da savunma hattıyla ilgili dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu sezon resmi ve hazırlık maçlarında toplam 13 karşılaşmaya çıkarken, kalesinde 27 gol gördü.

Teknik direktör Okan Buruk'un da başkan Dursun Özbek ile yaptığı son transfer görüşmesinde sağ bek ve stoper takviyesi talep ettiği belirtildi.

RAMS PARK'A HAYRAN KALMIŞTI

Virgil van Dijk için RAMS Park yabancı bir stat değil. Deneyimli savunmacı, Liverpool formasıyla son dönemde iki kez Galatasaray'ın sahasında mücadele etti.

Van Dijk'in özellikle RAMS Park'taki atmosferden etkilendiği ve tribünlerin oluşturduğu ortamı beğendiği ifade edildi.