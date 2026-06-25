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Meksika hem şov yaptı hem silindir gibi ezdi!

Meksika, Dünya Kupası'nda seyircisinin şov yaptığı maçta Çekya'yı silindir gibi ezerek son 32 turuna çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Meksika hem şov yaptı hem silindir gibi ezdi!

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu 3. hafta maçında ev sahiplerinden Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup etti.

Dünya Kupası'nda gruptan çıkan ilk takım belli olduDünya Kupası'nda gruptan çıkan ilk takım belli oldu

Meksika sahada fırtına gibi eserken, taraftarları da tribünde şov yaptı.

Meksika hem şov yaptı hem silindir gibi ezdi! - Resim : 2
Bu sonuçla tüm maçları kazanarak 9 puan toplayan Meksika grubunu ilk sırada bitirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı.

Meksika hem şov yaptı hem silindir gibi ezdi! - Resim : 3
2 puanlı Çekya ise grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.
Karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna giren Guillermo Ochoa, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den sonra 6 farklı FIFA Dünya Kupası'nda oynayan üçüncü oyuncu oldu.

ÇEKYA-MEKSİKA: 0-3

Stat: Mexico City
Hakemler: Yael Perez, Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez (Arjantin)
Çekya: Kovar, Holes (Dk. 64 Soucek-Dk. 87 Sojka)), Hranac, Krejci, Coufal, Cerv (Dk. 87 Chory), Sadilek, Doudera, Sulc, Visinsky (Dk. 56 Provod), Hlozek (Dk. 64 Shick)
Meksika: Rangel (Dk. 78 Ochoa), Sanchez, Montes, Reyes, Chavez (Dk. 78 Gallardo), Mora (Dk. 72 Fidalgo), Alvarez, Romo (Dk. 63 Vargas), Alvarado, Quinones, Ayala (Dk. 63 Gimenez)
Goller: Dk. 55 Chavez, Dk. 61 Quinones, Dk. 90+4 Fidalgo (Meksika)
Sarı kart: Dk. 64 Edson Alvarez (Meksika)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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