Dünya Kupası'nda gruptan çıkan ilk takım belli oldu
2026 Dünya Kupası'nda bir üst tura çıkan ilk takım belli oldu. Meksika, Güney Kore'yi yenerek puanını 6 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci hafta maçında Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti.
Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantileyen ilk takım oldu.
MEKSİKA - GÜNEY KORE: 1-0
Stat: Guadalajara
Hakemler: Gustavo Tejera, Carlos Barreiro, Nicolas Taran (Uruguay)
Meksika: Rangel, Sanchez, Edson Alvarez, Vasquez, Gallardo, Gutierrez (Dk. 71 Pineda), Lira, Romo (Dk. 71 Vargas ), Alvarado (Dk. 80 Reyes), Quinones (Dk. 84 Huerta), Raul Jimenez (Dk. 80 Gimenez )
Güney Kore: Seunggyu, Hanbeom, Minjae, Moonhwan (Dk. 71 Jisung), Youngwoo (Dk. 71 Hyunjun), Gihyuk, Inbeom, Seungho (Dk. 77 Guesung), Jaesung (Dk. 57 Heechan), Kangin, Heungmin (Dk. 57 Oh)
Gol: Dk. 50 Romo (Meksika)
Sarı kartlar: Dk. 4 Kangin, Dk. 58 Seungho (Güney Kore) (AA)