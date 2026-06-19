Halk TV Spor Dünya Kupası'nda gruptan çıkan ilk takım belli oldu

Dünya Kupası'nda gruptan çıkan ilk takım belli oldu 2026 Dünya Kupası'nda bir üst tura çıkan ilk takım belli oldu. Meksika, Güney Kore'yi yenerek puanını 6 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.