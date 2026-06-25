Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Mauro Icardi'nin menajerinden açıklama: Hiçbir teklifi dinlemiyoruz

Mauro Icardi'nin menajerinden açıklama: Hiçbir teklifi dinlemiyoruz

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, transfer iddiaları üzerine konuştu. Pino, Galatasaray'la görüşmelerin devam ettiğini bu sebeple başka bir takımla masaya oturmadıklarını vurguladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mauro Icardi'nin menajerinden açıklama: Hiçbir teklifi dinlemiyoruz

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, devam eden görüşmeler hakkında açıklama yaptı.

Arjantinli muhabir Gustavo Mendez'e konuşan Elio Pino, Galatasaray'la görüşmelerin devam ettiğini başka bir takımla masaya oturmadıklarını vurguladı.

"HİÇBİR TEKLİFİ DİNLEMİYORUZ"

Elio Pino konuşmasında "Galatasaray ile olası bir sözleşme uzatması hakkında görüşüyorum. Bildiğiniz gibi Icardi için Galatasaray bir kulüp değil, bir Ailedir. Bu nedenle Galatasaray'a, başkan Dursun Özbek'e ve taraftarlarına olan saygımızdan dolayı şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz. Eğer başkanla karşılıklı anlaşarak bu özel ilişkiyi sürdürmeme kararı alırsak, o zaman diğer fırsatları değerlendiririz" dedi.

Mauro Icardi'ye çıkış yasağı aldırdı: Sonra gidip transfer görüşmesi yaptıMauro Icardi'ye çıkış yasağı aldırdı: Sonra gidip transfer görüşmesi yaptı

"GÜNDE 20 TELEFON ALIYORUM"

Wanda Nara'nın River Plate iddiası için ise Elio Pino, "Wanda'nın bahsettiği kesim kulüpler değil; ellerinde her türlü teklif olduğunu iddia eden menajerler. Şahsen, ne Mauro'nun ne de benim asla yetki vermediğimiz transfer görüşmelerine dahil olmaya çalışan menajerlerden günde 20 telefon alıyorum. Herkese her zaman şunu söylüyorum: Eğer bir kulüp Icardi'yi istiyorsa bana ulaşmanın bir yolunu bulacaktır; çünkü Transfermarkt'ta yer alıyorum, İtalyan Menajerler Derneği'nin ulusal sekreteriyim ve 32 yıldır futbol sektöründe çalışıyorum. Ancak tekrar ediyorum, önceliğimiz Galatasaray'a ve taraftarlarına saygı duymaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Mauro Icardi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro