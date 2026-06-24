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Halk TV Spor Mauro Icardi'ye çıkış yasağı aldırdı: Sonra gidip transfer görüşmesi yaptı

Mauro Icardi'ye çıkış yasağı aldırdı: Sonra gidip transfer görüşmesi yaptı

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, River Plate ile transfer görüşmesinde bulunduğunu ancak kulübün teklifle ilgilenmediğini ifade etti. Aynı günlerde Wanda Nara'nın Mauro Icardi için yurt dışına çıkış yasağı aldırdığı da öne sürüldü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mauro Icardi'ye çıkış yasağı aldırdı: Sonra gidip transfer görüşmesi yaptı

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceğine dair belirsizlik devam ediyor. Arjantinli futbolcuyla henüz sözleşme yenileme görüşmelerinden bir sonuç alınamazken sürpriz bir açıklama geldi.

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, America TV'de açıklamalarda bulundu. Icardi'nin Arjantin'e dönmesi gerektiğini vurgulayan Wanda Nara, River Plate'ye yaptığı teklifi anlattı.

Mauro Icardi'ye çıkış yasağı aldırdı: Sonra gidip transfer görüşmesi yaptı - Resim : 1

TRANSFER ŞİMDİLİK YOK

Wanda Nara konuşmasında "River Plate yetkilileri ile görüştüm. Mauro'nun geri dönmesine yardımcı olup olamayacağımı sordum. Ancak teklifle ilgilenmediler. Yani transfer şimdilik yok" sözlerini sarf etti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ALDIRDI

Arjantin'de yer alan bir başka iddia ise ortalığı karıştırdı. Wanda Nara'nın maddi yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Mauro Icardi'ye yurt dışına çıkış yasağı aldırdığı öne sürüldü. Halihazırda çocuklarıyla görüşmek için Arjantin'de bulunan Icardi'nin bu sebeple Türkiye'ye gelemediği iddia edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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