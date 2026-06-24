Mauro Icardi'ye çıkış yasağı aldırdı: Sonra gidip transfer görüşmesi yaptı

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceğine dair belirsizlik devam ediyor. Arjantinli futbolcuyla henüz sözleşme yenileme görüşmelerinden bir sonuç alınamazken sürpriz bir açıklama geldi.

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, America TV'de açıklamalarda bulundu. Icardi'nin Arjantin'e dönmesi gerektiğini vurgulayan Wanda Nara, River Plate'ye yaptığı teklifi anlattı.

TRANSFER ŞİMDİLİK YOK

Wanda Nara konuşmasında "River Plate yetkilileri ile görüştüm. Mauro'nun geri dönmesine yardımcı olup olamayacağımı sordum. Ancak teklifle ilgilenmediler. Yani transfer şimdilik yok" sözlerini sarf etti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ALDIRDI

Arjantin'de yer alan bir başka iddia ise ortalığı karıştırdı. Wanda Nara'nın maddi yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Mauro Icardi'ye yurt dışına çıkış yasağı aldırdığı öne sürüldü. Halihazırda çocuklarıyla görüşmek için Arjantin'de bulunan Icardi'nin bu sebeple Türkiye'ye gelemediği iddia edildi.