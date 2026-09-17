UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş’ta, dev randevu öncesi hareketli dakikalar yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin bu akşam oynayacağı kritik Marsilya maçı öncesinde, milli yıldız Orkun Kökçü’nün yaşadığı sakatlık teknik heyette ve camiada kısa süreli bir panik yaratsa da, oyuncudan gelen son haberler yüzleri güldürdü.

ANTRENMANDA SAKATLANMIŞTI

Beşiktaş'ın Marsilya maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği son taktik antrenmanın ardından, orta sahanın dinamik ismi Orkun Kökçü ayak parmağında şiddetli bir ağrı hissetti.

Sağlık heyetinin hemen devreye girdiği ve detaylı kontroller gerçekleştirdiği milli futbolcunun durumu yakından takip edilmeye başlandı. Maç öncesi böylesine önemli bir eksik ihtimali keyifleri kaçırsa da yapılan son değerlendirmeler olumlu sonuçlandı.

KRİTİK KARAR VERİLDİ: KADRODA YER ALACAK

TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre; ayak parmağındaki probleme rağmen Orkun Kökçü, bu akşam oynanacak Marsilya mücadelesinin maç kadrosunda yer alabilecek. Ağrılarına rağmen takımı yalnız bırakmak istemeyen başarılı futbolcunun, bu akşam statta takım arkadaşlarıyla birlikte kulübede olacağı bildirildi.

İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Milli oyuncunun kadroda yer alacağı kesinleşmiş olsa da, karşılaşmaya ilk 11’de başlayıp başlamayacağı henüz netlik kazanmadı. Teknik direktörün, oyuncunun son durumunu maç saatine kadar tekrar gözden geçireceği ve kendisini ilk 11'de riske etmek yerine, mücadelenin gidişatına göre ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak sahaya sürebileceği de gelen iddialar arasında. Dev maç öncesi Orkun Kökçü’nün kulübede dahi olsa kadroda bulunması, siyah-beyazlıların elini kritik mücadelede oldukça rahatlatacak.