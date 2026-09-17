Beşiktaş maçı öncesi Amedspor'a FIFA şoku! Gözler verilecek kararda

Süper Lig'de sezona hızlı başlayan ekiplerden Amedspor, Beşiktaş maçı öncesi transfer konusunda FIFA engeliyle karşılaştı.

Diyarbakır temsilcisinin genç futbolcu Axel Kayombo için yaptığı başvuru henüz sonuçlandırılmadı.

Sezonun ilk 5 haftasında 10 puan toplayarak önemli bir performansa imza atan Amedspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da FIFA'dan gelecek kararı bekliyor.

KAYOMBO TRANSFERİNDE SİSTEM KRİZİ

Amida Habere göre Amedspor, ara transfer döneminin son gününde Fransız futbolcu Axel Kayombo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Oyuncuyla anlaşmaya varılmasının ardından Amedspor ile Avusturya ekibi Sturm Graz arasında transfer işlemleri başlatıldı.

Kulüplerin gerekli belgeleri FIFA'nın sistemine süresi içerisinde yüklediği belirtilirken, işlemler sırasında yapılan bir hata nedeniyle iki tarafın sisteme girdiği bilgilerin birbiriyle eşleşmediği öğrenildi.

Bu durumun ardından transfer süreci tamamlanamazken, Amedspor ve Sturm Graz konuyla ilgili FIFA'ya başvuruda bulundu.

AMEDSPOR'DAN FIFA'YA İTİRAZ

Yeşil-kırmızılı kulüp, FIFA'ya gönderdiği dilekçede gerekli bilgi ve belgelerin son tarih içerisinde sisteme yüklendiğini belirterek yaşanan sorunun transferi gerçekleştirmek isteyen taraflardan kaynaklanmadığını savundu.

Amedspor, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına hatanın giderilmesini ve transfer işleminin sonuçlandırılmasını talep etti.

FIFA'NIN KARARI BEKLENİYOR

Amedspor'un başvurusunu değerlendirmeye alan FIFA'nın henüz nihai bir karar vermemesi, transferin geleceği konusunda belirsizliğe neden oldu.

Kulüp kaynakları, yapılan itirazın kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını beklediklerini ifade ederken, FIFA'nın vereceği kararın ardından Kayombo transferinin akıbetinin netleşmesi bekleniyor.

AXEL KAYOMBO KİMDİR?

Amedspor'un kadrosuna katmak istediği Axel Flory Pierre Kayombo, 25 Şubat 2006'da Fransa'nın Écully kentinde dünyaya geldi. 1,86 metre boyundaki genç oyuncu, hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabiliyor.

Santrfor pozisyonunun yanı sıra her iki kanatta da forma giyebilen Kayombo, sağ ayağını kullanıyor.

İSVİÇRE'DE 9 GOL ATTI

Kayombo, 2024-2025 sezonunda İsviçre ekibi Stade Lausanne-Ouchy'de kiralık olarak forma giydi. Genç futbolcu, İsviçre Challenge League'de çıktığı 28 lig maçında 9 gol kaydetti.

Sezonun ardından performansıyla dikkat çeken Kayombo, Avusturya ekiplerinden Sturm Graz'ın yolunu tuttu. Amedspor ise genç oyuncuyu kadrosuna katabilmek için FIFA'dan çıkacak kararı bekliyor.