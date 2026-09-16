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Amedspor'da Beşiktaş hazırlığı sürüyor

Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek Amedspor dev maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor'da Beşiktaş hazırlığı sürüyor

Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenman salonda ısınma hareketleriyle başladı. İdman, sahada atletik koşu çalışması ve çift kale maçla tamamlandı. Diyarbakır ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor ile Beşiktaş, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.

ARADA 2 PUAN FARK VAR

Geride kalan 5 haftada 12 puan toplamayı başaran Beşiktaş, 2. sırada yer alıyor. 10 puandaki Amedspor ise 3. sırada bulunuyor.

Beşiktaş tek yenilgisini Alanyaspor karşısında alırken Amedspor ise Kocaelispor'a kaybederken Kasımpaşa'yla berabere kaldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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