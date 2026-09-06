Manchester United'a 90+6'da büyük şok: Son dakikada yıkıldı
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, 90+6'da yediği golle Everton deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Manchester United ve Everton, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geldi.
Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Manchester United 47. dakikada Mbeumo'nun golüyle maçta öne geçti.
Son dakikalar bol gollü geçti. Everton, 83. dakikada George'nin golüyle mücadeleye dengeyi getirdi.
Konuk takım Benjamin Sesko'nun 88. dakikadaki golüyle durumu 2-1'e getirirken son dakikada yıkıldı.
Everton'da Ainsley Maitland-Niles, 90+6'da sahneye çıktı ve takımına 1 puanı getiren golü attı.
4 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI
Bu sonuçla Manchester United, puanını 4 yaptı ve 11. sıraya geriledi.
Everton ise 5 puanla 8. sıraya düştü.
Kırmızı şeytanlar, gelecek hafta sahasında Manchester City'i konuk edecek.
Everton Tottenham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.