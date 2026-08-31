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Liverpool'dan rekor transfer: 5 yıllık imzayı attı

İngiltere Premier Lig devlerinden Liverpool, rekor transferini resmen açıkladı. Yıldız oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Liverpool'dan rekor transfer: 5 yıllık imzayı attı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Fransız kanat forvet Bradley Barcola'yı transfer etti.

123 MİLYON STERLİN BONSERVİS: 5 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz basını, transfer için Liverpool'un kasasından bonuslarla birlikte 123 milyon sterlin çıktığını yazdı.

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''ÇOK MUTLUYUM''

Barcola, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Uzun zaman aldı ama Liverpool formasıyla oynayabileceğim için çok mutluyum. Çok büyük şeyler başarmayı umuyorum. Her şeyden önce Premier Lig'i kazanmak en büyük hayallerimden biri." ifadelerini kullandı.

Fransız futbolcu, geçen yıl takıma katılan Alexander Isak ve Florian Wirtz'in ardından Liverpool tarihinin en pahalı üçüncü transferi oldu.

Liverpool, yaz transfer döneminde Victor Munoz, Jeremy Jacquet, Ronald Araujo ve Ifeanyi Ndukwe'yi kadrosuna katmıştı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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