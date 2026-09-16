Kulübü daha yeni satın aldılar: Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç
Sezon başında Tire 2021 FK'nın haklarını alan Gaziemirspor, Türkiye Kupası ilk turunda Bucaspor'u 4-0 mağlup etti.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden iki İzmir temsilcisi Bucaspor 1928 ve Gaziemirspor, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda karşı karşıya geldi.
GAZİEMİRSPOR FARKLI KAZANDI
Yeni Buca Stadı'nda oynanan müsabakada konuk Gaziemirspor, Bucaspor 1928'i 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Gaziemirspor maçın 14'üncü dakikasında Mustafa Çalışkan'ın golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 galip tamamladı.
55'inci dakikada Miraç Furkan, Gaziemirspor'un ikinci golünü kaydetti: 0-2. İlk golü kaydeden Mustafa Çalışkan bu kez 64'üncü dakikada sahne aldı, konuk takım golleri üçledi: 0-3.
Maçta son sözü 88'inci dakikada Gökhan Bozca söyledi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Buca'da farklı kazanan Gaziemirspor kupada yoluna devam etti.
KULÜP HAKLARI SEZON ÖNCESİNDE SATILDI
Geçtiğimiz sezon Tire 2021 FK adıyla mücadele eden İzmir ekibi yeni sezon öncesinde haklarını devretti. Kulüp sezona Gaziemirspor adıyla başladı.