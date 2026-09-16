Halk TV Spor Kulübü daha yeni satın aldılar: Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç

Kulübü daha yeni satın aldılar: Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç Sezon başında Tire 2021 FK'nın haklarını alan Gaziemirspor, Türkiye Kupası ilk turunda Bucaspor'u 4-0 mağlup etti.