Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Kocaelispor'da Beşiktaş maçı öncesi 6 futbolcuyla ilgili sakatlık açıklaması

Kocaelispor'da Beşiktaş maçı öncesi 6 futbolcuyla ilgili sakatlık açıklaması

Kocaelispor, Süper Lig'de Beşiktaş'la oynayacağı maç öncesi 6 futbolcuyla ilgili sakatlık açıklaması yaptı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Kocaelispor'da Beşiktaş maçı öncesi 6 futbolcuyla ilgili sakatlık açıklaması

Kocaelispor, Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Kulüpten 6 futbolcunun sakatlığı ile ilgili açıklama geldi.

Okan Buruk'u arayıp istedi: Transfer şartı belli olduOkan Buruk'u arayıp istedi: Transfer şartı belli oldu

Açıklamada sakatlık sürecini tamamlayan Aleksandar Jovanovic, Rigoberto Rivas, Tobias Gulliksen, Muharrem Cinan ile ağrıları geçen Daniel Agyei ve Florian Aye'nin takımla çalışmalara başladığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 18 Eylül'deki antrenmanda sol hamstring kas grubunda sakatlık oluşan Tanguy Zoukrou'nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ise devam ettiği belirtildi.

A TAKIM KADROSUNDA YER ALMALARI BEKLENMİYOR

Futbolcunun bir sonraki milli araya kadar oynanacak resmi müsabakalarda A takım kadrosunda yer almasının beklenmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"16 Eylül'de takım antrenmanında sakatlanan, sağ soleus kasında yırtık ve eşlik eden sağ gastrocnemius kasında kanama bulunan oyuncumuz Matej Maglica'nın tedavi ve rehabilitasyon süreci devam etmektedir. Sağ dizindeki ödem nedeniyle bir süredir tedavi sürecinde olan Makana Baku ile sol biceps femoris kasındaki yırtık nedeniyle bir süredir rehabilitasyon sürecinde olan Anfernee Dijksteel, fizyoterapistler eşliğinde bireysel saha çalışmalarına başlamıştır."
Açıklamada, sakatlık süreçlerini tamamlayan Aleksandar Jovanovic, Rigoberto Rivas, Tobias Gulliksen, Muharrem Cinan ile ağrıları geçen Daniel Agyei ve Florian Aye'nin takımla çalışmalara başladığı ifade edildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kocaelispor Beşiktaş
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro