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Halk TV Spor Okan Buruk'u arayıp istedi: Transfer şartı belli oldu

Okan Buruk'u arayıp istedi: Transfer şartı belli oldu

Kocaelispor, Galatasaray'dan Mario Lemina'ya talip oldu. Selçuk İnan, Okan Buruk'u bizzat ararken ayrılık için tek şart belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Okan Buruk'u arayıp istedi: Transfer şartı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın Kasımpaşa maçıyla sahalara geri dönmesi bekleniyor.

KOCAELİSPOR MARIO LEMINA'YA TALİP OLDU

İkilinin sakatlığını atlatması sarı-kırmızılıları sevindirirken sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre; Kocaelispor, Mario Lemina'ya yeniden talip oldu.

Okan Buruk'u arayıp istedi: Transfer şartı belli oldu - Resim : 1

OKAN BURUK: TAKVİYE YAPTIĞIMIZ TAKDİRDE GÖNDEREBİLİRİZ

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, Gabonlu futbolcunun transferi için doğrudan Okan Buruk'u aradı. Buruk'un görüşmede "O bölgeye transfer yaptığımız takdirde Lemina'yı gönderebiliriz" dediği öne sürüldü.

DAHA YENİ SÖZLEŞME UZATTI

Yeşil-siyahlılar yaz transfer döneminde de transferi gerçekleştirmek istemiş ancak deneyimli orta saha, Galatasaray ile sözleşme uzatmıştı. Sözleşme görüşmelerinin sürdüğü sırada taraflar arasında bazı maddi anlaşmazlık olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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