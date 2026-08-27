Kınalıada'da yaz festivali

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Ermenileri Patrikliği himayesinde düzenlenen

5. Navasartyan Yaz Festivali, 21-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Kınalıada’da gerçekleştirildi.

Ermeni kültürünün, sporun ve geleneksel değerlerin bir araya geldiği Navasartyan Yaz Festivali, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Ermenileri Patrikliği himayesinde düzenlenen festivale, Kınalıada Su Sporları Kulübü (KSSK) ev sahipliği yaptı.

Toplam 8 farklı spor branşında müsabakaların düzenlendiği festivalin organizasyonunu

Luys Medya üstlendi. Üç gün boyunca sporcuların mücadelelerine, kültürel etkinliklere ve çeşitli programlara ev sahipliği yapan festival, Kınalıada’da renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalin kapanış töreni, 23 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Törene, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak II Maşalyan, Üstrahip Harutyun Damadyan, AK Parti İstanbul Milletvekili

Av. Serkan Bayram, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Aram Kuran, Kınalıada Su Sporları Kulübü (KSSK) Başkanı Prof. Dr. Emre Burçkin, AK Parti Adalar İlçe Başkanı Sina Şen, Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Tanay Garip, vakıf başkanları ve yöneticileri, spor kulübü yöneticileri, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı. Gecenin sunuculuğunu Karolin Mamigonyan ve Barkev Samuelian üstlendi.

"GELENEKLERİMİZİ YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Kapanış programında, Navasartyan’ın Ermeni kültürü ve tarihindeki yeri ele alınırken; bağbozumunun Ermeni tarihindeki önemi Yeme İçme Uzmanı ve Yazar Levon Bağış tarafından konuklara aktarıldı.

Navasartyan geleneğine ve birlikte yaşama kültürüne değinen Levon Bağış konuşmasında şunları söyledi: "Herkese iyi seneler… 'İyi seneler' dememin sebebi şu: Eskiden ermeniler Navasartyan dönemi bağbozumunda yeni yıla girerlerdi. Ermenilerin eski adetlerinde eğlenceler, şenlikler yapılır ve yeni yıl bu şekilde kutlanırdı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu vatanda hep beraber yaşıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu toprakları seviyoruz ve bu topraklarda hep beraber geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz arkadaşlar."

AV. SERKAN BAYRAM: YAŞASIN TÜRKİYE-ERMENİSTAN KARDEŞLİĞİ

Kapanış töreninde söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak dostluk ve barış mesajları verdi. Bayram, katılımcılara seslendiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Çok değerli Sayın Patrik Hazretleri, kıymetli misafirlerimiz, dostlarımız, sporcularımız ve aileleri; hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel organizasyon için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Patrik Hazretleri'ne, kulüp başkanı Emre Bey'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gençler; sporun amacı birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Sizler üç gün boyunca sergilediğiniz tatlı rekabetle bunu sağladınız. Bugün ödül alan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyor, yürekten alkışlıyoruz. Yaşasın dünya insanlarının kardeşliği! Yaşasın barış, dostluk ve insanlık! Yaşasın Türkiye-Ermenistan kardeşliği!"

TÜRKİYE ERMENİLERİ 85. PATRİĞİ SAHAK II MAŞALYAN: RAKİBİNİZ SİZİ BÜYÜTEN EN BÜYÜK ÖĞRETMENİNİZDİR

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak II Maşalyan, kapanış programında gençlere ve sporculara seslenerek sporun felsefesine dair anlamlı mesajlar verdi. Konuşmasında turnuvanın hayata geçirilmesinde emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür eden Maşalyan’ın konuşmasından öne çıkan anekdotlar şunlar oldu:

"Sevgili çocuklar, gençler; bu oyunlarda çok güzel bir tecrübe kazandınız, mücadele ettiniz. Sporun en güzel yanı bizi dinç ve sağlam tutması, bizi daha iyi insanlara dönüştürmesidir. Bütün bu oyunlar içinde sizin için en önemli olan şey aslında rakibinizdi. Belki farkında değilsiniz ama rakibiniz sizi büyüttü, sizin öğretmeniniz oldu; rakibinizle beraber kendinizi tanıdınız. Onun için uzak doğu sporlarında insanlar her zaman rakiplerinin önünde saygıyla eğilirler.

Türkçede 'Üzümünü ye, bağını sorma' diye bir söz vardır. Siz bugün üzümü yediniz ama inanın bağı çok önemli. O bağı kuranlar, o üzümleri büyütenler var. Sırayla bu emeğin sahiplerini anmak ve alkışlamak istiyorum. Öncelikle bu oyunların finansmanını sağlayan T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Sayın Bakan Osman Aşkın Bak’a; adadaki güvenliği ve huzuru en güzel şekilde sağlayan emniyet güçlerimize ve Adalar Kaymakamı Sayın Uğur Bulut’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu oyunların tamamı kaydedildi, televizyondan yayınlandı. Luys TV sizleri bütün Ermeni dünyasına ve Türkiye'ye tanıttı. Oyunların giderek daha bilinir hale gelmesine sağladığı büyük katkıdan dolayı Luys Medya'ya ve Sayın Aram Kuran'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ne kadar tebrik etsek azdır.

Bu güzel havuzu ve olanaklarını cömertçe sadece sizlere değil, bütün adanın gençlerine açan Kınalıada Su Sporları Kulübü'ne ve Sayın Prof. Dr. Emre Burçin'e; Ankara'dan gelerek bizi yalnız bırakmayan İstanbul Milletvekilimiz Sayın Serkan Bayram’a ve elbette başından beri büyük emek veren organizatörlerimize yürekten teşekkür ediyorum.”

Sporun birleştirici gücünü ve kültürel mirası odağına alan 5. Navasartyan Yaz Festivali, bu yıl da Kınalıada'da gençleri, sporcuları ve tüm katılımcıları bir araya getirdi. Dostluk, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine büyük katkı sunan festivalde, toplumsal birliktelik ön plana çıkarken farklı yaş gruplarından sporcuların kıyasıya mücadelesi de büyük ilgi gördü.

Festival kapsamında 8 farklı spor branşında gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, hem şampiyonluk için ter döktü hem de festivalin ruhuna yakışır bir centilmenlik örneği sergiledi. Üç gün süren heyecan dolu karşılaşmaların ardından dereceye giren takım ve isimler kupa ile madalyalarına kavuştu.

Ödül töreninin ardından Türkiye’nin başarılı DJ ve prodüktör ikililerinden Arem & Arman sahne aldı. İkilinin sergilediği enerjik performans, festivale katılan gençlere ve konuklara unutulmaz anlar yaşatırken 5. Navasartyan Yaz Festivali coşku dolu bir finalle sona erdi.