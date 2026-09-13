Kendi sahasında 10 kişi kalan rakibe 2-0 yenildi "Ama tüm tuşlara bastık" dedi

Süper Lig'in 5. hafta maçında Eyüpspor, kendi sahasında 10 kişi kalan Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat, acı verici bir mağlubiyet aldıklarını belirtirken, "Ama tüm tuşlara bastık" dedi.

Pulat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Rizespor'un yaptığı transferler ve bütçeleri lig ortalamasının üzerinde. Biz kendi gerçeklerimizle doğru bekleyip, doğru pozisyon alıp kontrataklarla pozisyon üretmeye çalıştık. Geriye düşmemize rağmen planladığımız hücumları yaptık. Verilen ve geri alanın bir kırmızı kart pozisyonu var. İkinci pozisyonda kırmızı verildi ve 11'e 10'a dönüldü ve tüm riskleri aldık, ama tüm tuşlara bastık. Oyuncuları imkanlar dahilinde oyuna koyduk, her şeyi denedik ama bir yerden sonra iş beceri ve yeteneğe gidiyor. Benim adıma çok acı verici bir skor. Burada 11'e 11 oyunda puan beklerken bu şartlarda mağlup olduk. Ligin çok daha başındayız. Şapkamızı önümüze koyup çözüm üretip hemen sahaya dönmeliyiz. Bunun için de çalışacağız."

ÇAYKUR RİZESPOR CEPHESİ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise şu ifadeleri kullandı:

"VAR ile alakalı hep şikayet ediyoruz ama bugün itibariyle iyi ki var diyoruz. Sagnan'ın iptal edilen kırmızı kartı var, Mihaila sarı gördü ama o pozisyon kırmızıydı. Bu iki müdahale maçın daha adaletli gitmesine sebep oldu.

Alanya maçı sonrası gerçekten üzülmüştük. O yarayı tekrar saracağımız bir maçtı. Aynı zamanda çok hikayesi olan bir maçtı. Alanya burada Eyüp'e kaybetti. Geçen hafta bizi Rize'de yendi. Bugün de biz Eyüp'ü yendik. Alanya sonrası Eyüp maçının zor geçeceğini biliyorduk. Eyüp ligin bütçe ve kadro kalitesi olarak bir tık altı gibi görünse de Özhan hoca ve oyuncuları iyi işler yapıyorlar. Oyunu kontrol ederek başladık. Topu kullanan, topa sahip olan bizdik. Rizespor olarak tarihimize üçte üç deplasman galibiyetiyle başlıyoruz. bunu başaran oyuncularımı kutluyorum.

70'e kadar pozisyon vermedik. 75'ten sonra sistem değişikliğine gittik, geçiş kovaladık ve 2 net pozisyon kaçırdık. Emrecan'ın harika golüyle anlamlı bir galibiyet aldık. Herkes inanılmaz mücadele etti. Oyuncularımı kutluyorum. Süper Lig marka değeri üzerinde düşünürsek Eyüp maçlarının burada oynanması tekrar gözden geçirilmedi. Bu da federasyona sitemim olsun." (AA)